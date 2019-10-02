HABER

Haiti’de tansiyon yüksek

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 12:35 | Son Güncelleme

Karayip ülkelerinden Haiti’de bir süredir devam eden protestolar şiddetini arttırdı.

Karayip ülkelerinden Haiti’de bir süredir devam eden protestolar şiddetini arttırdı. 4 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda halk, ABD destekli Devlet Başkanı Başkanı Jovenel Moise’in istifasını istiyor.
Karayipler’in en yoksul ülkelerinden Haiti’de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. ABD destekli Devlet Başkanı Başkanı Jovenel Moise ile ilgili çıkan yolsuzluk iddiaları, ülkede yaşanan ekonomik kriz, eğitim, sağlık, alt yapı eksikliği, istihdam, yakıt sıkıntısı ve ülkede artan fiyatlar binlerce kişiyi sokağa döktü. Devlet Başkanı Başkanı Jovenel Moise’in istifasını isteyen binlerce kişi uzun süredir devam eden protestolarını sürdürüyor. Polis ve göstericiler arasında 2 haftadır süren çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise net bir açıklama yapılmazken, ülkenin çeşitli bölgelerinde sokağa dökülen öfkeli halk, hükümet binaları ve karakolları tahrip ediyor. Polisin silahla karşılık verdiği gösteriler çatışma halinde sürüyor. Dün Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de sokağa inen göstericiler ülke çapında kitlesel protesto çağrılarında bulunarak gösterileri hafta sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı.

Moise: “İstifa etmeyeceğim”
2017 yılında beş yıllık görevine başlayan Moise, istifa çağrılarına karşılık istifa etmeyeceğini, birlik ve diyalog çağrısında bulunacağını söyledi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise, “Güvenliği sağlamak için elinden geleni yapan Haiti polisinin çalışmasını övüyoruz. BM krize barışçıl bir yol çözüm bulmak için görüşmelerde bulunuyor” dedi.
Duke Üniversitesi profesörü ve Haiti uzmanı Laurent Dubois da, “Taraflar çözüme ulaşmanın bir yolunu bulamazsa ülke artan bir çıkmazla karşı karşıya kalacak. Haiti’de bir süredir görmediğimiz şeyler, çok fazla korku, çok fazla endişe var. Haiti tarihinde yeni bir aşamaya giriyoruz gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Teröristler Eskişehir’de sahte kimlikle ev tutmuşTeröristler Eskişehir’de sahte kimlikle ev tutmuş
Kartal’da iki cip birbirine girdi: 1 yaralıKartal’da iki cip birbirine girdi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.