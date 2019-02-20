Haiti'de yakalan silahlı kişilerin bağlantıları araştırılıyor

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti'de pazar günü otomatik silahlarla yakalanan, aralarında 5 ABD vatandaşının da olduğu 8 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve bu kişilerin ülkeye girişlerine hangi üst düzey kişilerin yardımcı olduğunun incelendiği belirtildi.

Savcı Paul Eronce Villard, başkent Port-au-Prince'de pazar günü plakasız araçlarda çeşitli silahlarla seyahat eden 5'i ABD vatandaşı, yabancı uyruklu 7 kişi ile bir Haiti vatandaşının gözaltına alındığını ve haklarında soruşturma açılan şahısların çok yakında mahkemeye çıkarılacağını belirtti.

Polis Sözcüsü Michel-Ange Louis-Jeune, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, yakalanan kişilerin polise "görevde" olduklarına ilişkin ifade verdiğini ancak "patronlarını" arayacaklarını belirtmek dışında konuşmayı reddettiklerini aktardı.

Louis-Jeune, 8 kişinin plakasız iki araçta yakalandığını ve üçüncü bir araçtaki kimliği belirsiz kişinin ise polise bu şahısları salıvermesi konusunda baskı yaptığını dile getirdi.

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün, ABD vatandaşlarının gözaltına alındıklarını doğruladığı ancak konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermediği kaydedildi.