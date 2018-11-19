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Haiti'de yolsuzluk karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

Protestolar sırasında çıkan olaylarda 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti genelinde düzenlenen yolsuzluk karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Başkent Port-au-Prince'de binlerce kişi, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını protesto ederek, devlet başkanlığı sarayına doğru yürüdü.

Yolları kapatan ve lastikleri ateşe veren bazı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

Polis, petrol yardım programı fonlarının kötüye kullanıldığı iddiaları üzerine başlayan hükümet karşıtı protestolarda 6 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Olaylar sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydeden polis, başkentte, Cap-Haitien şehrinde ve küçük şehirlerde asayişi sağlamak için 3 binden fazla güvenlik gücünün görevlendirildiğini ifade etti.

Devlet Başkanı Jovenel Moise, yolsuzluğu soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle istifasını isteyen muhalif gruplara diyalog çağrısında bulundu.

Haiti Senatosunca yürütülen bir soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Haiti Petrocaribe Yolsuzluk

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