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Haiti'deki hükümet karşıtı protestoda 4 kişi vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

Haiti'deki hükümet karşıtı protestoda 4 kişi vuruldu

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifası talebiyle haftalardır düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, başkent Port-au-Prince'deki ufak çaplı protestoda 4 kişi vuruldu.

Moise'nin istifa etmeyeceği ve muhaliflerle müzakerede bulunma çalışmalarını sürdüreceği yönündeki açıklamasının ardından, başkentte birkaç yüz kişinin Devlet Başkanı'nın istifası talebiyle Delmas bölgesinden Petionville bölgesine yaptığı yürüyüşte silah sesleri duyuldu.

Protestoda açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Associated Press (AP) muhabirleri, ateşin ne taraftan geldiğini fark etmedi ancak yerel bir muhabirin, bir polis memurunun ve iki protestocunun aldıkları kurşun yarasıyla koşuştuklarını gördü.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

- Moise istifa etmemekte kararlı

Ekonomiyi durma noktasına getiren, okulların kapanmasına yol açan protestoların haftalardır devam ettiği Haiti'de, Devlet Başkanı Moise, geçen ay düzenlediği basın toplantısında, anayasal şekilde seçilerek göreve geldiğini ve görevini ancak seçimle bırakacağını söylemişti.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.

Protestocular, "önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine soruşturma yapılmasını talep ediyor.

Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül'de hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 187 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Yaklaşık 2,5 aydır süren hükümet karşıtı protestolarda en az 20 kişinin öldüğü ve 2 milyondan fazla öğrencinin okula gidemediği ifade ediliyor.

- Moise'ye karşı protestolar

Haiti'de, 7 Şubat'ta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela hükümetinin 2005'te başlattığı petrol yardım programı "Petrocaribe" fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başlamıştı.

Hükümet karşıtı protestolara, başta Port-au-Prince'de olmak üzere yüz binlerce kişi katılmıştı.

"ABD yanlısı olmakla" suçlanan Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe vermişti.

Ülke medyasına yansıyan resmi olmayan bilgilerde, gösterilerde şubat sonu itibarıyla en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Moise'nin istifası talebiyle Port-au-Prince'de haziranda düzenlenen protestolarda, kim tarafından açıldığı belli olmayan ateşte, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Nüfusun yüzde 60'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Haiti'de, geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 8 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Haiti Jovenel Moise

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