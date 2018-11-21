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Haiti'deki yolsuzluk karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 00:14 | Son Güncelleme

Protestolar sırasında çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 8'e çıktı

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti'de üç gündür devam eden yolsuzluk karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Başkent Port-au-Prince'de, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen protesto gösterileri üç gündür devam ediyor.

Protestolar nedeniyle başkentte okullar kapatıldı, iş yerleri ve devlet dairelerinde hizmet verilemedi.

Yetkililer, protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısının 8'e çıktığını, 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Devlet Başkanı Jovenel Moise, yolsuzluğu soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle istifasını isteyen muhalif gruplara diyalog çağrısında bulunmuştu.

Haiti Senatosunca yürütülen bir soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Haiti protesto Yolsuzluk

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