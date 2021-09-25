HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Haitililer'in ABD'den Sınırdışı Edilmesine Tepkiler Büyüyor

Haitililer'in ABD'den Sınırdışı Edilmesine Tepkiler Büyüyor

25.09.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biden yönetimi, geçtiğimiz günlerde Teksas eyaletinin Del Rio şehrindeki sınır kapısından girerek Amerika’ya sığınmak isteyen 12 binden fazla Haitili’yi topluca sınırdışı etti. Ancak yönetimin kullandığı yöntemler, tartışma yarattı

Haitililer'in ABD'den Sınırdışı Edilmesine Tepkiler Büyüyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, geçtiğimiz günlerde Teksas eyaletinin Del Rio şehrindeki sınır kapısından girerek Amerika’ya sığınmak isteyen 12 binden fazla Haitili’yi topluca sınırdışı etti. Ancak yönetimin kullandığı yöntemler, tartışma yarattı. Amerika’nın Sesi (VOA) Del Rio’da yaşananları yerinde izledi.

Buradaki Haitili göçmenler şanslı olanlar. Amerikan hükümeti bu sınır kapısından ülkeye giren 12 binden fazla göçmenin çoğunu sınırdışı ederken, onlar şimdilik Amerika’da kalabilen az sayıdaki göçmenden bazıları. Göçmen hakları uzmanlarına göre göre en savunmasız ve zayıf olanların kalmasına izin verilmiş durumda.

Haitili göçmen Micheline Bautiste, yaşadıklarını VOA’e şu sözlerle anlattı:
“Yalınayak yürümek zorunda kaldık, yokuşlardan indik, nehirleri geçtik. Bizim için çok ama çok zordu. Ama çok şükür buradayım."

Micheline Bautiste, şimdi Haiti’de olan 13 yaşındaki oğluyla birlikte Şili'de üç yıl boyunca sokak satıcılığı yaparak yaşadı. Başkalarının Amerika’ya gittiğini duyunca o da kararını verdi.

Mariange Verna ise, Brezilya'dan yola çıktı ve iki ay boyunca yürüdü. Verna, özellikle Del Río Uluslararası Köprüsü'nün altındaki son altı günün zor geçtiğini söyledi.

Verna, "Üç gün içinde sadece bir lavaş yedim ve küçük bir şişe su içtim" diyor.

“Kadınlar köprü altında doğum yapıyor”

Guerline Jozef, göçmen haklarını savunan bir dernek olan Haitili Köprü Birliği’nin direktörü. California eyaletinin San Diego şehrinde yaşayan Jozef, göçmenlere yardım etmek için Del Rio’ya geldi.

Jozef, "Kadınlar köprü altında doğum yapıyor, bu çok korkunç bir durum. Bir anne, bir kadın, bir Haitili, bir Amerikalı, bir siyahi kadın olarak şahit olduklarım kabul edilemez” diyerek tepkisini gösterdi.

İnsan hakları savunucuları, Biden yönetiminin, selefi Trump yönetimi tarafından uygulamaya konan tartışmalı bir halk sağlığı kararını kullanmasını ayrımcılık olarak eleştiriyor. 42’nci madde olarak bilinen bu karar, yetkililerin göçmenleri bir halk sağlığı krizini gerekçelendirerek sınırdışı etmelerine izin veriyor. Şimdiki gerekçe de Corona virüsü.

Hak savunucularından 42’nci maddeye tepki

Göçmen Avukatı Joseph Makhandal Champagne’ye göre, “42’nci madde, Amerikan hükümetine, bu insanları hikayelerini dinlemeden, savunmalarını duymadan hemen ülkelerine iadesi için açık çek veriyor.”

Biden yönetimi, geçtiğimiz günlerde bir federal mahkeme yargıcının 42’inci maddenin çocuklu aileleri geri göndermek için kullanılmasının engellenmesine dair verdiği karara karşı çıkıyor. Yönetimin mahkeme kararına uymak için iki haftalık süresi var.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin politikasını şu sözlerle savundu: “Bu ülkeye gelmenin zamanı olmadığını bildiriyoruz. 42’nci maddeyi uyguluyoruz. Bu uygulama, sadece Amerika’daki kişileri korumakla alakalı değil aynı zamanda kitlesel gruplar halinde gelen göçmenleri korumakla da alakalı.”

42’inci maddenin tercihe bağlı kullanıldığını söyleyenler de var. Hukuk profesörü Karla McKanders, bazı Venezuelalı göçmenlere, ülkelerine dönerlerse başlarına kötü şeyler gelebileceği yönünde "inandırıcı bir korku içinde" olduklarını kanıtlamaları için mülakat izni verildiğini söyledi.

McKanders, "Bence insanlar neden Haiti vatandaşlarının tamamının aynı hakka sahip olmadığını merak ediyor" diyor.

Amerikalı sınır devriyelerinin at sırtındaki ürkütücü görüntüleri de tepkilere neden oldu. Biden yönetimi, görüntülerin kabul edilemez olduğunu ve yetkililerin olayı araştıracağını bildirdi. Guerline Jozef, Amerika’nın ırksal tarihi göz önüne alındığında görüntülerin daha da acı verici olduğunu söylüyor.

"İnsanların at sırtında siyahları yakalamaya çalıştığını görmek, ırk eşitliği değildir" diyen Jozef de bu görüntülere tepki gösterenler arasında.

Bu küçük grup şimdilik Amerika’da kalabilmiş olmayı kutlarken, diğerleri geldikleri yere geri dönüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtıKiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtı
PARTNERBu oyunlar para basıyor! 1 milyar doları geçtilerBu oyunlar para basıyor! 1 milyar doları geçtiler
Yanardağ felaketi şiddetlendi! Yuta yuta gidiyorYanardağ felaketi şiddetlendi! Yuta yuta gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

100 milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Aralarında...

100 milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Aralarında...

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

İğrenç olay! Sokak ortasında iki erkek çocuğuna taciz kamerada

İğrenç olay! Sokak ortasında iki erkek çocuğuna taciz kamerada

Canlı yayında olay frikik! Göğüsleri açıldı

Canlı yayında olay frikik! Göğüsleri açıldı

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Rize meydanında yakacağım

Rize meydanında yakacağım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.