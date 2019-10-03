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"Hak arama kültürünü yaygınlaştırabilirsek yanlışlıkların bir kısmı düzelir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 22:28 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Türkiye'deki kanunlar, Anayasa'nın verdiği hak ve hürriyetler, Avrupa'daki birçok ülkenin önünde. Problem uygulamadan kaynaklanıyor. Biz Kamu Denetçiliği Kurumu öncülüğünde milletimizde hak arama kültürünü yaygınlaştırabilirsek, yanlışlık ve eksikliklerin bir kısmı düzelir"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'deki kanunlar, Anayasa'nın verdiği hak ve hürriyetler, Avrupa'daki birçok ülkenin önünde. Problem uygulamadan kaynaklanıyor. Biz Kamu Denetçiliği Kurumu öncülüğünde milletimizde hak arama kültürünü yaygınlaştırabilirsek, yanlışlık ve eksikliklerin bir kısmı düzelir." dedi.

Malkoç, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sivil toplum temsilcileriyle yaptığı toplantıda, 2013'te bu yana Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Kurumu anlatmak için Türkiye'yi dolaştıklarını aktaran Malkoç, "Ombudsmanın görevinin kamu hizmetlerinin yürütülmesinde eksiklik, noksanlık, hata, ihmal, kasıt, idari eylem ve işlemlerindeki tutum ve davranışlarındaki hataları gidermek için insanlarımıza verilmiş kurumdur. İnsanımıza denilmiş ki, bu gibi durumlarda mahkemeye gitmeden önce böyle bir kurum kurduk, buraya müracaat et. Akıllara gelebilecek her türlü işleri bizlere müracaat edebiliyorsunuz." diye konuştu.

- "Hak arama kültürünü yaygınlaştırabilirsek yanlışlıklar düzelir"

Malkoç, kuruma yapılan başvuruların yasa gereği en geç 6 ay içinde karara bağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler kendi çapımızda anayasanın bizlere yüklediği sorumluluğu ve yasanın sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Bu nedenle bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Herkese şunu anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki kanunlar, anayasanın verdiği hak ve hürriyetler, Avrupa'daki birçok ülkenin önünde. Buradaki problem uygulamadan kaynaklanıyor. Biz Kamu Denetçiliği Kurumu öncülüğünde milletimizde hak arama kültürünü yaygınlaştırabilirsek yanlışlık ve eksikliklerin bir kısmı düzelir kanaatindeyiz."

Karar alma süreçlerinin de hızlı olduğunu anlatan Malkoç, 2018'de 17 bin 570 başvuru yapıldığını, bunlardan 17 bin 500'üne karar verildiğini ve yapılan başvuruların yüzde 99'unu 6 ay içerisinde karara bağladıklarını sözlerin ekledi.

Programa, Bulgaristan Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı Ana Dzhumalieva, Bursa Valisi Yakup Canbolat, belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa ombudsman Şeref Malkoç

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