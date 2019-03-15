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Hak ettiği değeri görmeyen yöresel tatlımız: Aside tatlısı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

Kayseri'ye özgü olan aside tatlısı, diğer yöresel lezzetlerimiz kadar popüler değil ne yazık ki. Yapımı son derece pratik olan olan asidenin lezzeti de bir o kadar şahane. İşte tüm detaylarıyla aside tatlısının yapılışı...

Hak ettiği değeri görmeyen yöresel tatlımız: Aside tatlısı

Tadı un helvasını andırıyor, kuru yemişler ile süslenince de lezzetine doyum olmuyor. Kayseri'nin özel lezzetlerinden biri olan aside tatlısını yapmak son derece ekonomik ve pratik.

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Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
1 su bardağı pekmez
2 su bardağı su
Ceviz ya da fındık

Hazırlanışı:

Pekmez ile suyu bir kapta homojen hale gelene kadar karıştırın.
Tereyağını eritin ve unu ilave ederek kavurun. Aman dikkat, un yanmasın!
Unun rengi döndüğünde pekmezli suyu ilave edin ve hızlı bir şekilde karıştırın.
Tatlı, koyu kıvam aldığında altını kapatıp büyük bir tabağa alın.
Üzerini ceviz ya da fındık ile süsleyin. Farklılık yaratmak isterseniz üzerine çikolata sosu da ekleyebilirsiniz.

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kayseri yemekleri aside tatlısı

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