Hak ettiği değeri görmeyen yöresel tatlımız: Aside tatlısı

Tadı un helvasını andırıyor, kuru yemişler ile süslenince de lezzetine doyum olmuyor. Kayseri'nin özel lezzetlerinden biri olan aside tatlısını yapmak son derece ekonomik ve pratik.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı pekmez

2 su bardağı su

Ceviz ya da fındık

Hazırlanışı:

Pekmez ile suyu bir kapta homojen hale gelene kadar karıştırın.

Tereyağını eritin ve unu ilave ederek kavurun. Aman dikkat, un yanmasın!

Unun rengi döndüğünde pekmezli suyu ilave edin ve hızlı bir şekilde karıştırın.

Tatlı, koyu kıvam aldığında altını kapatıp büyük bir tabağa alın.

Üzerini ceviz ya da fındık ile süsleyin. Farklılık yaratmak isterseniz üzerine çikolata sosu da ekleyebilirsiniz.

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