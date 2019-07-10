Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, ekonomimizi sıkıntılarından kurtarıp daha da güçlendirecek, bizi hedeflerimize yaklaştıracak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına hiçbir gücün engel olamayacağını vurgulayarak, "Ne sınırlarımıza yığılan teröristler ne onları üzerimize kışkırtan güçler ne yüzümüze dost görünüp arkamızdan kuyumuzu kazan riyakarlar hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaktır." diye konuştu.

İçinden geçtikleri dönemin önemine işaret eden Erdoğan, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki ülke ve millet olarak doğru adımlar atarsak, bir anda çeyrek asır hatta yarım asır öne geçmemiz mümkündür. Tam tersine yanlış adımlar atarsak da aynı şekilde çeyrek asır, yarım asır geriye düşmemiz kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, AK Parti'nin ülkeye 17 yılda kazandırdığı hizmetlerin arkasında istikrar ve güven iklimini gerektiğinde kendinden fedakarlık yapma pahasına koruma iradesinin bulunduğunu belirterek, "İstikrar ve güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman içinden geçtiğimiz bu dönemdir. Sadece 2014'ten bugüne kadar tekrarlama seçimiyle birlikte 9 seçim yaşayan milletimizin adeta seçim yorgunu haline geldiğini biliyoruz. Artık önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis bakımından 4 yıllık, belediyelerde de 5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var." ifadelerini kullandı.