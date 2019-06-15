Hak-İş Başkanı Arslan: “54 gündür müzakere edelim oturalım konuşalım diyoruz”

Bolu Belediyesin de yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne katılanlar, beşinci gününde Kızılcıhamam yakınlarına ulaştı.

Hak-İş Konfederesyonuna bağlı Hizmet - İş sendikasının, Bolu belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği “ Emek ve Adalet Yürüyüşü” beşinci gününde sendikacılar Kızılcıhamam’da günü Hak -İş sendika başkanı Mahmut Arslan’ın açıklamasıyla günü tamamladı.

CHP’li yetkililerine seslen Hak- İş genel başkanı Mahmut Arslan,” Tarihi bir yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. İnşallah zamanında, 22 Haziran sabahı Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önüne yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşün belirli konu ve ilkesi vardır. Birincisi bu sağ duyu yürüyüşüdür. Üslubuna tavrına ve yürüyüşüne dikkat eden bir yürüyüştür. 54 gündür müzakere edelim oturalım konuşalım diyoruz. Bir taraf dan sağ duyu ile yürüyüş yaparken diğer taraftan kulağımız belediye başkanlarında CHP yetkililerinde. Amacımız yürüyüş sonunda işimizi aşımızı kazanmaktır. Sendikalı hareket için önemli bir harekettir. Bu yürüyüş sadece bu ülkede değil aynı zamanda uluslararası sendikalı hareketini dikkatini çekmiştir” dedi.

Kamuoyunun desteklerini aldıklarını ifade eden Arslan,” Pek çok araba kamyon korna çalmaktadır. Geniş bir halk desteğini aldık. İnşallah 5 gün içinde yürüyüşümüzü tamamlamış olacağız. Buradan bir kez daha CHP genel başkanına ve CHP’li belediyelere sesleniyorum gelin seçim öncesi vaatlerinizi unutmayınız. Sayın Kılıçdaroğlu bizi duyun bizi anlayın. Üyelerimiz bizimle olduğu sürece biz mücadele edeceğiz. Yeni mücadele yöntemlerini uygulayacağız. İnşallah Ankara’ya varmadan protesto sonuçlandırsın” şeklinde konuştu.



