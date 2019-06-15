HABER

Hak-İş Başkanı Arslan: “54 gündür müzakere edelim oturalım konuşalım diyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 19:05 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesin de yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne katılanlar, beşinci gününde Kızılcıhamam yakınlarına ulaştı.Hak-İş Konfederesyonuna bağlı Hizmet - İş sendikasının, Bolu belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği “ Emek ve Adalet Yürüyüşü” beşinci gününde sendikacılar Kızılcıhamam’da günü Hak -İş sendika başkanı Mahmut Arslan’ın açıklamasıyla günü tamamladı.CHP’li yetkililerine seslen Hak- İş genel başkanı Mahmut Arslan,” Tarihi bir yürüyüşü gerçekleştiriyoruz.

Hak-İş Başkanı Arslan: “54 gündür müzakere edelim oturalım konuşalım diyoruz”

Bolu Belediyesin de yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne katılanlar, beşinci gününde Kızılcıhamam yakınlarına ulaştı.
Hak-İş Konfederesyonuna bağlı Hizmet - İş sendikasının, Bolu belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği “ Emek ve Adalet Yürüyüşü” beşinci gününde sendikacılar Kızılcıhamam’da günü Hak -İş sendika başkanı Mahmut Arslan’ın açıklamasıyla günü tamamladı.
CHP’li yetkililerine seslen Hak- İş genel başkanı Mahmut Arslan,” Tarihi bir yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. İnşallah zamanında, 22 Haziran sabahı Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önüne yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşün belirli konu ve ilkesi vardır. Birincisi bu sağ duyu yürüyüşüdür. Üslubuna tavrına ve yürüyüşüne dikkat eden bir yürüyüştür. 54 gündür müzakere edelim oturalım konuşalım diyoruz. Bir taraf dan sağ duyu ile yürüyüş yaparken diğer taraftan kulağımız belediye başkanlarında CHP yetkililerinde. Amacımız yürüyüş sonunda işimizi aşımızı kazanmaktır. Sendikalı hareket için önemli bir harekettir. Bu yürüyüş sadece bu ülkede değil aynı zamanda uluslararası sendikalı hareketini dikkatini çekmiştir” dedi.
Kamuoyunun desteklerini aldıklarını ifade eden Arslan,” Pek çok araba kamyon korna çalmaktadır. Geniş bir halk desteğini aldık. İnşallah 5 gün içinde yürüyüşümüzü tamamlamış olacağız. Buradan bir kez daha CHP genel başkanına ve CHP’li belediyelere sesleniyorum gelin seçim öncesi vaatlerinizi unutmayınız. Sayın Kılıçdaroğlu bizi duyun bizi anlayın. Üyelerimiz bizimle olduğu sürece biz mücadele edeceğiz. Yeni mücadele yöntemlerini uygulayacağız. İnşallah Ankara’ya varmadan protesto sonuçlandırsın” şeklinde konuştu.

Hak-İş Başkanı Arslan: “54 gündür müzakere edelim oturalım konuşalım diyoruz”

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Tokat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilediTokat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi
Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydıGünün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Darıca'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da geçirdiği kaza sonucu yaralandı!

Ünlü turizmci kaza geçirdi! Motosikletiyle gezinti yapıyordu

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

British Havayolları uçağı motor arızası nedeniyle İstanbul'a acil iniş yaptı

British Havayolları uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a iniş yaptı

Haydarpaşa açıklarında tekne devrildi!

Haydarpaşa açıklarında tekne devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.