HAK-İŞ Başkanı Arslan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümünü kutladı

“15 Temmuz Türk milletinin birliğini tüm dünyaya gösterdiğimiz gündür”

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine de dikkat çeken HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Çanakkale’de kazanılan zafere değinerek, Türk milletinin birlik ve beraberliğini 15 Temmuz gecesi dünyaya gösterdiğini vurguladı. Arslan, “15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, asırlar önce Çanakkale cephesinde yedi düvele karşı vatanımızı nasıl koruduysak, üzerinden asırlar geçse de hala aynı ruhla ve bilinçle vatanımızı canımız pahasına nasıl savunduğumuzu bütün dünyaya gösterdiğimiz önemli bir örnektir. Düşmanlar, 104 yıl önce Çanakkale’de nasıl çaresiz kaldılarsa, 15 Temmuz gecesi vatanımızı ele geçirmek isteyenlere karşı; kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle tek vücut olup meydanlara dökülen tanklara, silahlara karşı göğsünü siper eden, bu uğurda şehit ve gazi olan aziz milletimizin demokrasiye inancı karşısında çaresiz kalmışlardır. 15 Temmuz gecesi sadece hain FETÖ’cülerin değil, Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sahip çıktığının sınanmayacağını bütün dünyaya gösterdiğimiz gündür. HAK-İŞ olarak, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıkma konusunda her zaman kararlı bir duruş gösterdik. Hainlerin tuzaklarını bozma, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için Türkiye’nin terörle mücadelesinde her zaman ülkemizin yanında olduk. HAK-İŞ olarak devletimizin terörle mücadelede başarılı olması için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.