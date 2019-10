HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Hiçbir devlet kendi güvenliğini başkalarının eline bırakmaz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “Hiçbir devlet kendi güvenliğini başkalarının eline bırakamaz. Çünkü güvenliğimiz her şeyin üstündedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu bu operasyonu gerçekleştirmiş, harekat, başarıyla sonuçlanmış ve Türkiye sınırı güven altına alınmıştır’’ dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Cumhuriyet’in ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyet’in bugün 96. yılına ulaştığını kaydeden Arslan, Cumhuriyet’in ilanından sonra verilen büyük mücadelenin sonucunda geçen 96 yıllık zamanda demokratikleşme, hukuk devletini gerçekleştirme, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler gösterme noktasında önemli bir mesafe katedildiğini ifade etti. 96 yıl önce egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiğini, milletin gücünün üzerinde hiçbir güç tanınmadığının en güzel şekilde ifade edildiğini dile getiren Arslan, "Yakın zamanda Suriye sınırımızda yaşananlar, topraklarımızda birlik ve beraberlik içinde bağımsız olarak yaşamanın önemini bir kere daha göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin BM’nin 50’nci maddesi gereğince kendi güvenliğini ve sınırını korumak amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sınır dışı harekatlarından birisidir. Bu harekata HAK-İŞ Konfederasyonu olarak tam destek verdik. Türkiye Cumhuriyeti, sınır güvenliğini sağlamak, terörist unsurları sınır ötesine göndermek, iç savaş nedeniyle ülkemize gelen 3.5 milyon Suriyeli göçmenlerin kendi ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak için bu harekatı gerçekleştirmiştir. Hiçbir devlet kendi güvenliğini başkalarının eline bırakamaz. Çünkü güvenliğimiz her şeyin üstündedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu bu operasyonu gerçekleştirmiş, harekat, başarıyla sonuçlanmış ve Türkiye sınırı güven altına alınmıştır. Kuşkusuz bu operasyon Türkiye’nin kararlılığı, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle ve bütün yönleriyle başarıyla tamamlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığını, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü korumak için gereken her türlü önlemi almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Tarihte büyük mücadeleler ve kahramanlıklar sonucunda kazanılan Cumhuriyetimiz, atalarımızın bize bıraktığı en değerli mirastır" diyen Arslan, "Türk milleti, Cumhuriyet, demokrasi, milli birlik ve beraberlik değerlerinden aldığı güçle geleceğe daha umutlu bakmaktadır. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyor, tek millet olarak şanlı bayrağımızın etrafında devletimizi kuran başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canını feda eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.