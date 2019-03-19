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Hak-İş Başkanı Arslan: Milletin yanında saf tutmaya kararlıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kandil'deki terörist başlarının yerel seçimlere nasıl müdahale ettiğini açıkça görmemiz tesadüf değil.

Hak-İş Başkanı Arslan: Milletin yanında saf tutmaya kararlıyız

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kandil'deki terörist başlarının yerel seçimlere nasıl müdahale ettiğini açıkça görmemiz tesadüf değil. Yerel seçimleri yerel seçimin ötesine taşıyan anlayışlara karşı biz milletin yanında saf tutmaya kararlıyız" dedi.
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, konfederasyonun Malatya temsilcileriyle kentteki otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çakır ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, konfederasyonun 43 yaşında olduğunu belirterek, "22 sendikası, 81 il başkanlığı, 700 bin üyesiyle Türkiye'nin en önemli sivil toplum ve konfederasyonlarından biri. Bu büyük konfederasyonun tarihsel yürüyüşünü bizim açımızdan gelecekle ilgili öngörülerimize ışık tutmaktadır. Hak-İş kuruluşundan hemen sonra karşılaştığı 12 Eylül darbesiyle ağır bedel ödemiştir. Konfederasyonumuz kapatılmış, sendikalarımız kapatılmış, sendikal faaliyetlerimiz yasaklanmış ve bütün arkadaşlarımız hakkında soruşturmalar başlamıştır. Bizi kapatanlar, bizi cezalandıranlar, 12 Eylül'ün müsebbibi olarak bizi görenler maalesef bazı konfederasyonları kapatmadılar. Tam tersi onlarla beraber çalıştılar. Hak-İş milletten yana milletin idaresinden yana tavır aldığı için Hak-İş cezalandırıldı. Bütün bu zorluklara rağmen Hak-İş mücadelesinden vazgeçmeden, aynı anlayışla aynı hedefe emin adımlarla yürüdü" diye konuştu.
'MİLLİ İRADEDEN YANA TARAFIZ'
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya alınması öngören raporuyla ilgili konuşan Arslan, "Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ve PKK'ya 350 milyon dolar kaynak aktarması tesadüf değildir. Kandil'deki teröristbaşlarının yerel seçimlere nasıl müdahale ettiğini açıkça görmemiz tesadüf değildir. O yüzden ülkemizin bekası, milletin geleceği, ülkemizin geleceği eğer gündemdeyse Hak-İş olarak tarafız. Milletten yana tarafız, milli iradeden yana tarafız, milletin bütünlüğünden yana tarafız ve taraf olmaya devam edeceğiz. Yerel seçimleri yerel seçimin ötesine taşıyan anlayışlara karşı biz milletin yanında saf tutmaya kararlıyız. Hak-İş olarak referandumda taraf olduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkenin önündeki engellerin açılmasında, geçmişte yaşadığımız özellikle siyasi krizlerin en önemli nedenlerinden olan koalisyonların getirdiği zorluklardan kurtulmak adına siyasi krizlerin oluşturduğu ekonomik krizlere karşı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde taraf olduk ve referandumda 'Evet' dedik" dedi.
'MÜSLÜMANLARA SALDIRIDA TÜRKİYE'NİN HEDEF ALINMASI TESADÜF DEĞİL'
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısına da değinen Arslan, "Bugün yeni bir dönemin, yeni bir başlangıcın olacağı 31 Mart yerel seçimleri öncesi yine Türkiye'deyiz. Hak-İş olarak demokrasimize, milli iradeye, ülkemizin bekasına yönelik tehditlere karşı asla tarafsız kalamazdık. Ülkemizin içeriden ve dışarıdan kuşatıldığı bugünlerde uluslararası alanda ülkemiz için yapılan her türlü tezgahın, her türlü oyunun artık açıkça oynandığı, açıkça hedef alındığı, Yeni Zelanda'daki bir teröristin cuma namazındayken Müslümanlara yapılan saldırıda da yine Türkiye'yi hedef alması tesadüfi bir yaklaşım değildir" diye konuştu.
'ÜLKEMİZİN BÜTÜNLÜĞÜNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'
Tüm sendika üyelerinden 31 Mart'ta sandığa gitmelerini istediklerini kaydeden Hak-İş Başkanı Arslan, şunları söyledi:
"Sandık demokrasimizin en temel unsurudur. Milli iradenin tecelli ettiği en temel yaklaşımdır. O nedenle bütün Hak-İş mensuplarını, bütün milletimizi 31 Mart'ta sandığa gitmeye davet ediyoruz. Sandığa gideceğiz, demokrasimize, bekamıza, milli iradeye, ülkemizin bütünlüğüne sahip çıkacağız. Milletin iradesi yönündeki sandığın sonuçlarına hep beraber saygı duyacağız. Hak-İş olarak hiçbir üyemize, hiçbir mensubumuza 'Şöyle bir adam' diyemeyiz. Ben üyelerimize yönelik bunun bir haksızlık olduğunu görüyorum. Hiç kimseye böyle davranın demeyiz. İstediğimiz, önümüzdeki sürecin Türkiye için ne kadar zor, meşakkatli ve sorunlu bir süreç olduğunu unutmayalım. Yerel seçimleri Recep Tayyip Erdoğan'ı kaybettirmek için plan yapanların planlarına asla alet olmadık, olmayacağız. Biz milletin iradesiyle milletin seçtikleriyle bu milletin geleceğini hep birlikte inşa edeceğine inanıyoruz."

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Hak-İş Başkanı Arslan: Milletin yanında saf tutmaya kararlıyızHak-İş Başkanı Arslan: Milletin yanında saf tutmaya kararlıyız

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