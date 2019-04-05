HAK-İŞ Başkanı Arslan: “Türkiye’yi de susturmak için herkes el birliğiyle çalışıyor”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “ABD tehditleriyle, İslam dünyası da susmuş durumda. Susmayan bir tek Türkiye var. Türkiye’yi de susturmak için herkes el birliğiyle çalışıyor” dedi.

HAK-İŞ ile Moritanya Çalışanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM), Moritanya Sendikalarıyla HAK-İŞ Konfederasyonu Arasında İşbirliğini Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programında bir araya geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Moritanya’nın Türkiye’ye çok büyük bir sevgi ve sempatisi olduğunu belirterek, Moritanya’nın Türkiye ile ilişkilerini sorunsuz şekilde sürdüren ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

CNTM Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Abdellahi Camara ile olan ilişkilerinin samimiyetine değinen Arslan, “Türkiye’yi çok yakından takip eden bir arkadaşımız, bizim bütün etkinliklerimize katılır. Bazı sendikalarımızla CNTM sendikaları arasında iş birliği anlaşmalarımız gerçekleştirildi. HAK- İŞ, dünya sendikalar hareketinin çok önemli bir aktarı olduğu için hem uluslararası sendikalar konfederasyonu İTUK bünyesinde hem de ikili iş birlikleriyle dünya sendikalar hareketini geliştirmeye çalışıyoruz. Moritanya gibi Afrika’daki 15 gibi ülkeden fazla ülkeyle HAK- İŞ’in ikili iş birlikleri devam etmektedir. Başta Sudan olmak üzere Moritanya, Kuzey Afrika ülkeleri, Cezayir, Fas, Tunus’tan başlayarak güneye doğru pek çok ülkede ikili iş birliklerini HAK-İŞ olarak güçlendirmekteyiz” diye konuştu.

Arslan, Afrika’nın kaynaklarının Afrika halkına ait olduğunu söyleyerek, “Türkiye olarak da Afrikalı halkların kendi özgür ve bağımsızlıklarını koruyarak ülke kaynaklarını, ülke imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek dünyanın gelişmiş ve çağdaş demokrasilerinin o ülkelerde yerleşmesini destekleyerek gelişmiş ülkeler ligine çıkmasını arzu ediyoruz. Afrika’nın bu makus talihinin yıkılması konusunda Türkiye de çok büyük bir çaba sarf etmekte. Afrika’ya daha çok yatırım daha çok destekler, bu destekler sadece ekonomik değil, tecrübenin paylaşılması o ülkeye yatırımların yapılması ve karşılıklı iş birliğinin arttırılması konusunda ciddi açılımlar var. Kendi düşüncelerimizi, kendi tecrübelerimizi kimseye empoze etmeden onlarla paylaşıp onların buradan nasıl yararlanabileceklerini konusunda tecrübelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.