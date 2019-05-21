Hak-İş Başkanı Arslan'dan BM'ye mektup

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara uygulanan insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yolladı.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı da olan Arslan'ın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara yönelik insanlık dışı muamelelere dikkati çekmek ve mahkumiyetlere son verilmesi için BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi.

Mektubunda, İsrail'in hiçbir gerekçe göstermeden çocuk ve kadınları tutukladığına, masum Filistinli mahkumların hapishanelerde her türlü insanlık dışı muameleye maruz kaldığına işaret eden Arslan, "İsrail devleti, öncelikle hapishanelerinde tutuklu bulunan kadın ve çocuklar başta olmak üzere mahkumları bir an evvel serbest bırakmalı ve mahkumlara yapmış olduğu insanlık dışı muamelelere son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Arslan, mektubunda Filistinli Mahkumları Araştırma Merkezinin yayınladığı rapora yer vererek, 2018 yılı sonu itibarıyla İsrail'e bağlı farklı noktalarda bulunan 23 hapishanedeki Filistinli tutuklu sayısının 5 bin 700 'e ulaştığı, bu mahkumlardan 47'sinin 20 yılı aşkın süredir cezaevinde olduğu, 250 mahkumun ise çocuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.