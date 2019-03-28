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Hak - İş enflasyon oranında zam isteğini yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 23:09 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Eskişehir Temsilciler Toplantısı, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın katılımıyla Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Hak-İş Konfederasyonu Eskişehir Temsilciler Toplantısı, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın katılımıyla Eskişehir’de gerçekleştirildi. Arslan toplantıda yaptığı konuşmada enflasyon oranında zam isteklerini yineledi.
Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantıya Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Emine Nur Günay ile Nabi Avcı da katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan, daha önce enflasyon oranında zam istediklerini fakat henüz bir gelişme olmadığını belirterek zam isteklerini yineledi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da Genel Başkan Mahmut Arslan’ın sözlerine istinaden “Adım adım iyileştirmeler gelecek” ifadelerini kullandı.
Yüksek enflasyona karşılaşılmasına rağmen zam rakamlarının enflasyonun altında kaldığını belirten Arslan, “Küresel güçlerin saldırısı nedeniyle yüksek bir enflasyonla karşılaştık. Bu enflasyon yüzde 20.30. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızdan bizim talebimiz yüzde 4 rakamı enflasyonun altında kaldı. AK Parti hükümetlerinin bugüne kadarki ilkesi bu rakamların enflasyonun altında kalmaması yönündeydi. Yine hükümetimizden talebimiz bu geçiş dönemindeki yüzde 4+4 yerine enflasyon oranında bu zamların verilmesi. Bugüne kadar seslendirdik ama henüz uygulama gerçekleşmedi. Ben buradan hükümetimize bir talepte bulunuyorum. Geliniz bu enflasyon farkını analarının ak sütü gibi helal olan bu arkadaşlarımıza verilmesini gerçekleştirelim” şeklinde konuştu.
Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın konuşmasının ardından kürsüye geçen Emine Nur Günay da her zaman çalışanların yanında olduğunu belirterek, “2018’de enflasyon yüzde 20’ler civarındayken asgari ücret asgari ücrete yüzde 26 zam yaptı hükümetimiz. Her zaman çalışanların yanındayız. Şimdi inşallah kadroya geçen kardeşlerimize adım adım iyileştirmeler gelecek” dedi.

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