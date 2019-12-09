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HAK-İŞ, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:12 | Son Güncelleme

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyeleri,  Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralandığı saldırıyı protesto etmek için Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyeleri, Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralandığı saldırıyı protesto etmek için Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyeleri, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın, Fransa'daki emeklilik reformu protestoları sırasında gözünden yaralanmasını protesto etmek için Ankara'daki Fransa Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. 'Fransa polis şiddetine hayır' yazılı pankarta açan grup, 'Fransa şaşırma, sabrımızı taşırma' ve 'Basına uzanan eller kırılsın' şeklinde slogan attı. Grup ellerinde, 'Gazeteciler terörist değiller' yazılı döviz taşıdı. Elçilik önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup adına açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mustafa Yalçın'ın gaz fişeği ile değil, plastik bomba ile yaralandığını ve polisin uyguladığı şiddetin bir terör olduğunu söyledi.
'FRANSA'NIN UYGULADIĞI TERÖRDÜR'
Daha sonra Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Arslan, Onun gözü bizim gözümüzdür. Ona yapılan saldırılar bize yapılmış saldırılardır. Fransa'da uygulanan polis şiddeti, şiddetin ötesinde bir terör olmuştur. Fransa'nın uyguladığı bir terördür. Bu terörizme karşı mücadele edeceğiz. Polisin insanlara karşı uyguladığı insanlık dışı uygulamaları kabul etmek mümkün değildir dedi.
Arslan ve konfederasyon üyeleri daha sonra üzerinde 'Polis şiddetine hayır' yazılı siyah çelengi, elçilik önüne bıraktı. Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

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