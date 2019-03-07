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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Toruntay’dan Kadınlar Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, “Doğumdan ölüme kadar yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren, bizi biz yapan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, “Doğumdan ölüme kadar yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren, bizi biz yapan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. 8 Mart’ın kadının yaşamımızdaki rolü ve öneminin vurgulanması adına önemli bir gün olduğunu belirten Toruntay, “Türk kadınının tarihsel süreç içinde gerek özgürlük mücadelesine, gerekse ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yaşantıya çok büyük katkısı olmuştur. Bu anlamda ülkemizde her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınlarımızın sayısının artması da ayrı bir övünç kaynağımızdır. Kadınlarımızın birey olarak kendi sorunlarına sahip çıkmaları, yapıcı güçlerini ortaya koymaları ve daha iyi bir yaşam için çaba göstermeleri, büyük Türkiye’nin hedeflerine kısa sürede ulaşmasına önemli katkılarda bulunacaktır. Tüm yaşamımız süresince kadın ve erkeğin birlikte, yan yana yürüyebileceklerine inanan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi; ‘Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur’ sözlerini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kadın üyelerimiz olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, kadına şiddetin son bulduğu günlerde her daim bir ve beraber olarak büyüyen Türkiyemize destek olmayı temenni ediyorum” dedi.

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