HAK- İŞ Genel Başkanı Arslan: “BM, insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmeli”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, bölgemizde ve tüm dünyada yoğun olarak insan hakları ihlali yaşandığına dikkati çekerek, “Öncelikle insanların yaşam hakkı garanti edilmelidir. Temel insan haklarından olan asgari yaşama standardı, sosyal koruma, düşünceyi ifade ve örgütlenme gibi sosyal haklar, insan haklarının teminatıdır ve güvence altına alınmalıdır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmelidir” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 7-10 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“’İnsan haklarının anayasası’ olarak tanımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 71’inci yılı olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde, bölgemizde ve tüm dünyada insan hakları ihlallerinin yaşanıyor olmasını üzüntüyle karşılıyoruz.

Asgari yaşama standardı, sosyal koruma, düşünceyi ifade ve örgütlenme gibi sosyal haklar temel insan hakları konumundadır. Ancak günümüzde bu temel insan hakları alanlarında hala büyük eksiklikler yaşanmaktadır.

Suriye’de, Filistin’de, Gazze’de, Yemen’de, Mısır’da, Irak’ta Doğu Guta’da, Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Karabağ’da Libya’da işgaller, savaşlar, çatışmalar ve soykırımlar yaşanmakta, sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde ödemektedirler. Dünyanın pek çok bölgesinde halen devam eden savaşlar, ekonomik, sosyal ve siyasal sömürü ve baskılar insan haklarına olan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını göstermektedir.

İnsanların yaşama hakkı elinden alınmakta, açlık ve yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta, kitlesel göçler yaşanmaktadır.

Terör, tüm dünyada ve ülkemizde varlığını sürdürmekte, can almaya, evlatları analarından ayırmaya devam etmektedir. Diyarbakır’da anneler çocuklarını terör örgütlerinden kurtarmak için onurlu bir direniş gerçekleştirmektedir. Terör örgütlerinin itibar gördüğü bir yapı, uluslararası sistemin temelinden dinamitlenmesi anlamına gelmektedir.

Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye sınırında DEAŞ ve PKK’nın Suriye kolu olan PYD-YPG’ye karşı meşru müdafaa niteliği taşıyan operasyonu başarılı bir şekilde yürütmektedir.

HAK-İŞ olarak dünyanın neresinde olursa olsun yapılan terörü, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz.

Dünyanın dört bir yanında insan hakları ihlallerine karşı Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, maalesef çözüm üretmemekte, kan ve gözyaşı artarak devam etmektedir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşları insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, insan haklarını; ekonomik, sosyal ve siyasal olmak üzere geniş anlamı ile algılamakta ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürmekteyiz.

Daha fazla demokrasi, daha fazla düşünceyi ifade etme özgürlüğü, daha fazla ekonomik ve sosyal hak talebimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. En önemlisi insanların yaşam hakkının garanti edilmesini istiyoruz.”