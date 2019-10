HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda 5 binden fazla işçi işten atıldı"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim için bir laboratuvar olmuştur" HAK-İŞ’in bağımsız ve özgür bir konfederasyon olduğunu belirten Arslan, "Bu bağımsızlık kolay iş değildir. Bütün İstanbul’daki şer odakları sendikamıza yapılan saldırılara rağmen sendikamız burada tarihi bir destanı yazmıştır. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim için bir laboratuvar olmuştur. İşçilerle birlikte olursanız, yanında olursanız, işçinin zor gününde, iyi gününde bağlarınızı koparmamışsanız işçiler şartlar ne olursa olsun sizinledir. İşçilerle bağınızı koparmayın. Elimizde güç var diye onları yok sayarsanız, onlara günü geldi dört aydır büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin esas merkezinde bu arkadaşlarımız var. 3-4 aydır arkadaşlarımız Ankara’da yoklar. Ankara’dan şube başkanlarımız, diğer illerden şube başkanlarımız oradalar. Sokak sokak İstanbul’u gezdiler. İşçilerle yüz yüze, el ele bu mücadelenin nasıl yapıldığını gösterdiler. Bunu büyük ölçüde başardığımızı buradan ifade etmek istiyorum. 31 Mart seçimleri bize bunları öğretti. Bizim her türlü tehdide karşı bir tek dayanağımız var; işçiler. Lütfen belediye başkanlarına, partilerine güvenmeyin, onlara güvenirseniz yarı yolda kalırsınız. Kendi ipinizi kendiniz keseceksiniz. Kendi mücadelenizi kendiniz yapacaksınız" diye konuştu.

“Biz mücadelemizi ekmek, emek mücadelesi dışına çıkarmadık, siyasi mücadeleye çıkarmadık”

Yapılan eylemlerle ilgili hiçbir şikayet almadıklarını ifade eden Arslan, "Biz mücadelemizi ekmek, emek mücadelesi dışına çıkarmadık, siyasi mücadeleye çıkarmadık. Biz CHP’yi, bir başkasını kurumsal olarak hedef alamayız. Biz CHP içinde yanlış yapanlara karşı mücadele ettik. Endişeler için hep şunu söyledim; ‘Biz doğru olanı yaptık. Bedeli ne olursa olsun ödeyeceğiz. Bu bedelleri ödemek için yola çıktık.’ Bolu mücadelemiz bir doktora tezidir. İstanbul mücadelemiz bir doktora tezidir. Her gün yeni bir propagandaya karşı neleri gerçekleştirdiğini gördüğümüz bir laboratuvar olmuştur. Sadece belediyelerde değil her alanda örgütlenmeye başlayacağız. Kapıcılar, temizlik şirketleri, ev temizlikçileri ve İş-Kur vasıtasıyla toplum yararına projelerde çalışanların da örgütlenmesine hız verilmeli. Biz farklı kesimlerle örgütlenirsek geleceğimizi güvence altına alırız. 80 bin üyeden aidat alıp, 300 bin kişiye hizmet veriyoruz. 14 milyon işçinin HAK-İŞ’ten beklentisi var. Biz bunların sesine kulak vereceğiz" dedi.

Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan annelerin eylemine destek verdiklerini sözlerine ekleyen Arslan, "Biz bu desteği sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde her il başkanlığımız, sadece kadın üyelerimizden oluşan ekipler bu annelerin yanında yer aldığımızı bizzat yaşayarak göstermemiz gerekiyor. Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşması noktasında hem kamuoyu oluşturmak hem seslerini duyurmak için HAK-İŞ görev üstlenmiştir. Bu anneleri yalnız bırakmayalım. O annelerin manevi desteğe ihtiyacı var. Biz bu annelerle terör örgütünün onlara yaşattıklarını öğreniyoruz. Bu eylemleri görmezden gelip kapatmak istiyorlar" dedi.