HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "IMF konusunun gündeme getirilmesinin tutarlı olmadığını düşünüyoruz. Bu tamamen algı operasyonudur" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından IMF konusunda yapılan açıklamayı değerlendirdi. Arslan yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi ile ilgili kriz yaşanacağı konusunda beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri çaresizliğin, son çare olarak sarıldıkları yalan ve iftiralarının ulaştığı boyutunu şaşkınlıkla izliyoruz. IMF ile yolların tekrar kesişmesi konusunun hiçbir sebep olmaksızın gündeme getirilmesinin hiçbir anlamı ve tutarlılığının olmadığını, yapılmaya çalışılan şeyin tamamen bir algı operasyonu olduğunu düşünüyoruz. Bu operasyonun temelinde yerel seçimler öncesinde hükümete ve ekonomimize olan güveni sarsmak ve içeride yeni krizler oluşturma niyeti yatmaktadır. Devletimiz, hükümetimiz, milletimiz her zor ve sıkıntılı dönemlerde olduğu gibi bu sıkıntılı dönemleri de birlik dayanışma ve güven duygusuyla aşacaktır. Devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz her derin ekonomik ve siyasi kriz sonucunda nasıl ayağa kalkmışsa bu sorun ve kriz döneminde de aynı anlayışla yeniden ayağa kalkıp yoluna devam edecektir" dedi.

"2013 yılı Türkiye’nin IMF’den kovulduğu yıldır" diyen Arslan şunları kaydetti:

"2013 yılı aynı zamanda Türkiye’nin krizlerle karşılaştığı yıldır. 2013 yılından bu yana IMF’den uzaklaşan Türkiye’nin önünü kesmek için ülkemizde akıl almaz oyunlar oynanıyor. Sinsi bir kısım çevreler Türkiye’nin yeniden IMF ile anlaşması gerektiği yönünde yönlendirmeler yaparak gündemi meşgul ediyorlar. Bu yönlendirmelerin kaynağında Türkiye’nin yeniden IMF’nin komiserlerine teslim edilmesi projesi yatmaktadır. Türkiye 1950’den sonra 17 defa IMF anlaşması yapmış ve her anlaşma krizle ve felaketle sona ermiştir. IMF’nin amacı ülkeleri küresel emperyalist güçlere kayıtsız ve şartsız teslim etmektir. Bunların amacı ekonomik yönden ülkenin kaynaklarını yağmalamak, ülke halkına bir şey vermeden banka ve finans çevrelerinden paraları hortumlamak ve ülkede kriz oluşunca da ülkeyi bırakıp gitmektir. HAK-İŞ olarak IMF’nin Türkiye’den gitmesi için birçok eylemler yaptık. ‘IMF defol’ dedik. IMF’nin yeniden Türkiye’ye gelmesini, Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma içine girmesini asla kabul etmiyoruz. Çünkü IMF demek işsizlik, daha çok zulüm, daha fazla fakirlik demek. Bunu asla kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız IMF konusunda yapmış olduğu son açıklamasında IMF anlaşmalarıyla son taksidimizi ödediğimizi ve bu konuda yeni bir anlaşma yapılmayacağını kendilerine ifade etmiştir. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız asla bir daha IMF ile işbirliğine girmeyeceklerini söylemişlerdir. IMF’ye, uluslararası şirketlerin hain oyunlarına teslim olmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın IMF konusundaki kararlılığını buradan bir kez daha tebrik ediyor ve destekliyoruz."