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  4. Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Sabancı Holding TEMSA’da üretimin yeniden başlamasını sağlamalıdır”

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Sabancı Holding TEMSA’da üretimin yeniden başlamasını sağlamalıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Sabancı Holding, ülkemizin önemli bir değerinin yok olmasına göz yummamalı, TEMSA’da üretimin yeniden başlamasını sağlamalıdır” dedi.HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Özçelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Adana’da kurulu TEMSA’da üretimin durmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hak-İş Konfederasyonu olarak Adana’da faaliyet gösteren, Özçelik-İş Sendikamızın örgütlü olduğu, binlerce emekçinin çalıştığı TEMSA iş yerinde çeşitli anlaşmazlıklarla üretimin durdurulması ve sonrasında yaşanan bütün süreçleri yakından takip ediyoruz.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Sabancı Holding TEMSA’da üretimin yeniden başlamasını sağlamalıdır”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Sabancı Holding, ülkemizin önemli bir değerinin yok olmasına göz yummamalı, TEMSA’da üretimin yeniden başlamasını sağlamalıdır” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Özçelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Adana’da kurulu TEMSA’da üretimin durmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hak-İş Konfederasyonu olarak Adana’da faaliyet gösteren, Özçelik-İş Sendikamızın örgütlü olduğu, binlerce emekçinin çalıştığı TEMSA iş yerinde çeşitli anlaşmazlıklarla üretimin durdurulması ve sonrasında yaşanan bütün süreçleri yakından takip ediyoruz. Uluslararası arenada marka değeri yüksek olan, işçilerin alın teri ile bugünlere gelen TEMSA, yılda 4 bin otobüs ve midibüs, 7 bin 500 hafif kamyon olmak üzere tek vardiyada yılda 11 bin 500 araç üreten ve üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden güzide bir kuruluştur. Ülkemizin önemli bir kuruluşunun çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle üretiminin durmasından büyük bir üzüntü duyuyoruz” dedi.
Bütün tarafların diyalog mekanizmasını daha etkin bir şekilde işletmesi gerektiğinin altını çizen, TEMSA’yı satan ve alan firmaların alım satım sürecine ilişkin bütün sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Arslan, "TEMSA markasının kurucusu Sabancı Holding, ülkemizin önemli bir değerinin yok olmasına göz yummamalı, TEMSA’da üretimin yeniden başlamasını sağlamalıdır. TEMSA çalışanlarının, bölge halkının ve toplumun beklentisi de bu yöndedir. TEMSA’da yaşananlara ilişkin olarak Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güler Sabancı’dan randevu talebinde bulunmuştuk. Şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmedi. Sayın Sabancı ile görüşme talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Çalışanların temsilcileri olan Özçelik-İş Sendikası ve Hak-İş Konfederasyonu olarak TEMSA’da üretimin tekrar başlaması ve işçilerin işlerine dönmesi en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

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