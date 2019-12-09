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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:45 | Son Güncelleme

"Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan terörü, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyanın neresinde olursa olsun terörü, soykırımları, vahşetleri lanetlediklerini belirterek, dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulması, dünyada demokrasinin galip gelmesi, adalet ve barışın kazanması temennisinde bulundu.

Arslan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm dünyada insan hakları ihlallerinin yaşanıyor olması nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtti.

Asgari yaşama standardı, sosyal koruma, düşünceyi ifade ve örgütlenme gibi sosyal hakların temel insan hakları olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Günümüzde söz konusu temel insan hakları alanlarında hala büyük eksiklikler yaşanıyor. Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de, Yemen'de, Mısır'da, Irak'ta, Doğu Guta'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Karabağ'da, Libya'da işgaller, savaşlar, çatışmalar ve soykırımlar yaşanmakta, sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde ödemektedir. Terör, tüm dünyada ve ülkemizde varlığını sürdürmekte, can almaya, evlatları analarından ayırmaya devam etmektedir. Diyarbakır'da anneler çocuklarını terör örgütlerinden kurtarmak için onurlu bir direniş gerçekleştirmektedir. Terör örgütlerinin itibar gördüğü bir yapı, uluslararası sistemin temelinden dinamitlenmesi anlamına gelmektedir."

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşları insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmeye davet eden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan terörü, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz. Daha fazla demokrasi, daha fazla düşünceyi ifade etme özgürlüğü, daha fazla ekonomik ve sosyal hak talebimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. En önemlisi insanların yaşam hakkının garanti edilmesini istiyoruz."

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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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