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  4. Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "TEMSA'da üretim yeniden başlasın" çağrısı:

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "TEMSA'da üretim yeniden başlasın" çağrısı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

"TEMSA markasının kurucusu Sabancı Holding, ülkemizin önemli bir değerinin yok olmasına göz yummamalı, TEMSA'da üretimin yeniden başlamasını sağlamalıdır" - "Sayın Sabancı ile görüşme talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Çalışanların temsilcileri olan Özçelik-İş Sendikası ve Hak-İş Konfederasyonu olarak TEMSA'da üretimin tekrar başlaması ve işçilerin işlerine dönmesi en büyük arzumuzdur"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adana'daki TEMSA otobüs fabrikasında üretimin durdurulmasına ilişkin, TEMSA'da üretime yeniden başlanması için Sabancı Holding'e çağrı yaptı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada Adana'da faaliyet gösteren TEMSA işyerinde çeşitli anlaşmazlıklarla üretimin durdurulması ve sonrasında yaşanan süreçleri yakından takip ettiklerini aktardı.

Uluslararası arenada marka değeri yüksek bir kuruluş olan TEMSA'nın, işçilerin alın teri ile bugünlere geldiğine dikkati çeken Arslan, "TEMSA, yılda 4 bin otobüs ve midibüs, 7 bin 500 hafif kamyon olmak üzere tek vardiyada yılda 11 bin 500 araç üreten ve üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden güzide bir kuruluştur. Ülkemizin önemli bir kuruluşunun çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle üretiminin durmasından büyük bir üzüntü duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün taraflar, diyalog mekanizmasını daha etkin bir şekilde işleterek, işçilerin alın teri ile bugünlere gelen, üretim, istihdam ve ihracat alanında ülke ekonomisine önemli katkıları bulunan TEMSA gibi başarılı ve önemli bir şirketin yeniden üretime başlamasını sağlamalıdır." ifadelerini kullanan Arslan, TEMSA'yı satan ve alan firmaların alım satım sürecine ilişkin bütün sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin lider holdingi ve TEMSA markasının kurucusu Sabancı Holding, ülkemizin önemli bir değerinin yok olmasına göz yummamalı, TEMSA'da üretimin yeniden başlamasını sağlamalıdır. TEMSA çalışanlarının, bölge halkının ve toplumun beklentisi de bu yöndedir. TEMSA'da yaşanılanlara ilişkin olarak Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güler Sabancı'dan randevu talebinde bulunmuştuk. Şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmedi. Sayın Sabancı ile görüşme talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Çalışanların temsilcileri olan Özçelik-İş Sendikası ve Hak-İş Konfederasyonu olarak, TEMSA'da üretimin tekrar başlaması ve işçilerin işlerine dönmesi en büyük arzumuzdur."

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Anahtar Kelimeler:
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Sabancı Holding TEMSA

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