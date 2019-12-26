HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "yeni asgari ücret" açıklaması:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020 yılı için net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretin çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren asgari ücretin, 2020 yılı için net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendiğini anımsattı.

Hükümet ve işveren kesiminin tartışmalı olsa bile enflasyonun üzerinde bir asgari ücrette buluşmasını önemli bulduklarını belirten Arslan, "Ancak belirlenen rakamın, çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğu da bir gerçektir." değerlendirmesini yaptı.

Asgari ücretin, yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsuru olduğunu aktaran Arslan, "Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracıdır ancak ülkemizde uygulanan asgari ücret, bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.