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  4. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "yeni asgari ücret" açıklaması:

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "yeni asgari ücret" açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 19:51 | Son Güncelleme

"Belirlenen rakamın çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğu bir gerçektir"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020 yılı için net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretin çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren asgari ücretin, 2020 yılı için net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendiğini anımsattı.

Hükümet ve işveren kesiminin tartışmalı olsa bile enflasyonun üzerinde bir asgari ücrette buluşmasını önemli bulduklarını belirten Arslan, "Ancak belirlenen rakamın, çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğu da bir gerçektir." değerlendirmesini yaptı.

Asgari ücretin, yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsuru olduğunu aktaran Arslan, "Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracıdır ancak ülkemizde uygulanan asgari ücret, bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ olarak, çalışanların yaklaşık yüzde 45'ini doğrudan ilgilendiren ve Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi anlamına geldiğini düşündükleri asgari ücret konusunu iş birliği yapılması gereken konuların başında gördüklerini kaydeden Arslan, işçi kesimini temsilen Komisyonda yer alan TÜRK-İŞ'in, HAK-İŞ ve DİSK'in görüşlerini de alarak yeni bir süreç başlatmasını ve işçi kesiminin tek ses olarak hareket etmesini çok önemsediklerini ve katkı verdiklerini bildirdi.

2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda üç işçi konfederasyonu ortak açıklamada bulunarak, asgari ücretin ilkesel kriterlerini ve insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi için taleplerini ilettiklerini anımsatan Arslan, ancak gelinen noktada, taleplerin tam olarak karşılanmadığının görüldüğünü savundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak, asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmesi, çalışanın ailesi ile birlikte ele alınması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir. Asgari ücret, asgari geçim indirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır. Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır. Açıklanan rakam, bu yıl konfederasyonlar tarafından başlatılan sürecin gelecek yıl daha erken başlatılması, kapsamlı ve etkin çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Yeni dönemde işçilerin beklentilerinin tam olarak karşılandığı bir asgari ücret hayırlı olacaktır."

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açıklama asgari ücret HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan

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