HABER

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

"Bugün emeklilikte yaşa takılanların birinci müsebbibi IMF politikalarıdır" - "IMF politikalarının bir gereği olarak emeklilikte yaşa takılanların bugün sorunlarını yaşıyoruz"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bugün emeklilikte yaşa takılanların birinci müsebbibi IMF politikalarıdır." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası Adana Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Hak-İş'in 14 milyon sigortalı işçinin tamamını kucaklaması gerektiğini söyledi.

Hak-İş'in üye sayısının engellemelere rağmen 150 binlerden 700 bine gelmesinin önemli bir başarı olduğuna dikkati çeken Arslan, "Hak-İş engellemeler olmasa bugün üye sayısı 700 bin değil, 7 milyon olacaktı. Ama vazgeçmiş, pes etmiş değiliz. Hak-İş'i olması gereken yere taşıyacağız. Evet geldiğimiz nokta önemli bir başarı. Daha da büyümemiz gerekiyor. 14 milyon sigortalı işçimiz var. Bu 14 milyon sigortalı işçinin hepsini Hak-İş'e davet ediyorum." diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanların sorumlusunun Uluslararası Para Fonu (IMF) olduğunu aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Bugün emeklilikte yaşa takılanların birinci müsebbibi IMF politikalarıdır. O günleri hatırlıyorum ben, kavgaların yapıldığı dönemde Yaşar Okuyan, Çalışma Bakanı. IMF 250-300 milyon dolarlık krediyi serbest bırakmak için bu emeklilik sistemini dayatıyor. Biz de itiraz ediyoruz 'Mezarlıkta emekliliğe hayır' diye. O gün söyledik, 'Yapmayın bunu. Sosyal Güvenlik Sisteminin sorunlarının kaynağı işçiler değil. Emekçiler değil, başkadır bunun kaynağı.' Ama anlatamadık. Döndü dolaştı 20 yıl sonra bugünkü hükümet bunun muhatabı oldu. Bu IMF'yi kovdukları ve IMF'yi tekrar geri getirmemeleri için Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye teşekkür ediyorum. Çünkü IMF politikaları işsizlik, kaos, adaletsizlik, ücretlerin kısılması, emekliliğin artması demektir. IMF bunları yaparak verdiği krediyi güvence altına almak istiyor. O yüzden IMF politikalarının bir gereği olarak emeklilikte yaşa takılanların bugün sorunlarını yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından mevcut başkan Abdurrahman Yücel'in hazırladığı tek listeyle seçimlere gidildi.

Genel Kurula, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ve sendika yöneticileri ile üyeleri katıldı.

PARTNERTarihin en soğukkanlı katiliTarihin en soğukkanlı katili
HDP'den 4 Kasım gözaltılarının yıl dönümünde açıklama (2)HDP'den 4 Kasım gözaltılarının yıl dönümünde açıklama (2)
Gökçeada'da feribot iskeleye yanaşırken makine arızası yaptıGökçeada'da feribot iskeleye yanaşırken makine arızası yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genel kurul Hak-İş Konfederasyonu Hizmet iş sendikası Mahmut Aslan

En Çok Okunan Haberler

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı

Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı

'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.