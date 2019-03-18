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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 19:55 | Son Güncelleme

"Hak-İş millet iradesine, milletin bütünlüğüne, birliğine inanarak yoluna devam ediyor"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş millet iradesine, milletin bütünlüğüne, birliğine inanarak yoluna devam ediyor." dedi.

Arslan, üyelerine yönelik Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Hak-İş olarak her zaman demokrasinden ve millet iradesinden yana tavır aldıklarını söyledi.

Kendilerinin hiçbir zaman çetelerle iş birliği yapmadığını vurgulayan Arslan, "Askeri hiyerarşinin talimatlarıyla brifinglere gidip, hükümetin istifa etmesini istemedik. Demokrasinden yana tavır aldık, millet iradesinden yana tavır aldık. Bedel ödedik, hakaret gördük, ağır baskı gördük, haksızlıklara uğradık. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız 'Meydanlara çıkın' demeden meydanlardaydık." dedi.

Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminde yapamadıklarını bugün başka hesapla yapmak isteyenlerin karşısında dimdik duracaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Dünyanın en ucundaki Yeni Zelanda'da bir terörist camiye saldırırken, silahının üzerindeki manifesto da Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Aynı şekilde içeride ve dışarıda Türkiye'ye yönelik büyük bir operasyon yapıyorlar. Onlarla beraber olanlara karşı Hak-İş millet iradesine, milletin bütünlüğüne, birliğine inanarak yoluna devam ediyor."

Arslan, 31 Mart'ta sandığa gidilmesini isteyerek, seçimlerin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu, bu milletin çocuklarının her zaman sandıklara gittiğini ve demokrasine sahip çıktığını dile getirdi.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan işçi Kahramanmaraş

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