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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine başlayacağız" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine başlayacağız" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine başlayacağız" dedi.

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