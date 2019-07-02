Hak-\u0130\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki i\u015fe iadeler konusunda taleplerimiz kar\u015f\u0131lanmazsa Kurban Bayram\u0131\u2019ndan sonra a\u00e7l\u0131k grevine ba\u015flayaca\u011f\u0131z" dedi.PARTNERBir hafta boyunca yapt\u0131klar\u0131 payla\u015f\u0131mlarla duygular\u0131m\u0131za terc\u00fcman olan 19 ki\u015fi(\u00d6zel) Mustafa G\u00fcl 45 y\u0131l sonra taht\u0131n\u0131 devrettiBayrampa\u015fa'da banka soygunu giri\u015fimi\u00a0
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