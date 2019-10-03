HABER

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan KKTC'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

KKTC'de bulunan Arslan, Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret etti

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında, Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret etti.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Arslan, Konfederasyonun 14. Olağan Genel Kurulunun ardından ilk teşekkür ziyaretini, KKTC Kamu-Sen'e yaptı.

KKTC temasları kapsamında Başbakan Ersin Tatar ile görüşen Arslan, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Türkiye ile KKTC ilişkilerine değinen Arslan, Tatar'a hitaben "Hak-İş olarak sizinle beraberiz. Mücadelenizi destekliyoruz. KKTC bugün de yarın da ilelebet var olacaktır." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Tatar da ziyaretlerinden dolayı Arslan'a teşekkür ederek, Hak-İş ve KKTC Kamu-Sen ile iş birliği ve uyum içerisinde çalıştıklarını vurguladı.

Arslan, KKTC temasları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu da ziyaret etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyorDışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyor
Kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandıKasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan KKTC

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manavgat'taki bir kadın kasapların kabusu oldu!

Kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı

Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi! Ağabeyi fenalık geçirdi

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.