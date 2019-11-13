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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Kudüs de bizim davamızdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 19:11 | Son Güncelleme

"İnancımız olarak ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa bizim için önemlidir. Bunun yanında tarihsel olarak da bir sorumluluğumuz var" - "Gerek ülkemizde gerek tüm dünyada Filistin mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuzun gereğidir"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş bizim davamız olduğu gibi Kudüs de bizim davamızdır. Çünkü inancımız olarak ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa bizim için önemlidir. Bunun yanında tarihsel olarak da bir sorumluluğumuz var." dedi.

Arslan, konfederasyon olarak Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenledikleri "Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız" konferansında, Filistin'i konuşmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Filistin ve Kudüs'ün Müslümanlar için önemli olduğunu vurgulayan Arslan, Konya'da ne zaman bir Kudüs ve Filistin toplantısı yapılsa çok fazla yerden ses geldiğini dile getirdi.

Bu toplantının da Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davası için çok ses getireceğini inandığını antalan Arslan, şunları kaydetti:

"Çünkü burası Konya'dır. Biliyorum ki buradan haykıranların sesi, Tel Aviv'deki siyonist yönetimi rahatsız edecektir. Hak-İş bizim davamız olduğu gibi Kudüs de bizim davamızdır. Çünkü inancımız olarak ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa bizim için önemlidir. Bunun yanında tarihsel olarak da bir sorumluluğumuz var. Biz işçi örgütüyüz ve insan hakları anlamında da sorumluluğumuz var. Hak-İş ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın tüm mazlumlarına karşı borçludur. Bir başka ifadeyle dünyadaki tüm mazlumlar Hak-İş'ten alacaklıdır. Dolayısıyla biz sadece Kudüs ve Filistin'de değil, yeryüzünün tüm coğrafyalarındaki mazlumlarla beraber olmak zorundayız. Hak-İş'i farklı kılan da budur."

- "Bize karşı kin kusuyorlar"

Arslan, Hak-İş'in diğer konfederasyonlardan farklı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Diğer konfederasyonlar ne yapıyor peki. Bizim bu faaliyetlerimizden çılgına dönen siyonistler, Türkiye'deki bir kısım sözde konfederasyonlarla iş birliği yaparak bize karşı bir baraj oluşturuyorlar. Konuşmaya gelince 'mangalda kül bırakmayanlar ve biz de oradayız' diyenler ne yazık ki siyonistlerin temsilcilerini ağırlayarak onlarla iş tutuyorlar. Ama bize karşı kin kusuyorlar. Hak-İş olarak tüm bunlara rağmen mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Her zaman ve her yerde Filistin ve Kudüs davasına destek verdik. Gerek ülkemizde gerek tüm dünyada Filistin mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuzun gereğidir. İmkanlarımız, şartlarımız ne olursa olsun ve hangi sıkıntılar içerisinde olursak olalım Kudüs'ü ve Filistin'i ıskalayamayız, Mescid-i Aksa'dan uzak kalamayız."

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Konferans Konya Kudüs

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