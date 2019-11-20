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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Nijerya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:09 | Son Güncelleme

Arslan: "Hak-İş ile Nijerya İşçi Konfederasyonu arasında hızlı ama aynı zamanda samimi ilişkiler kurduk ve bu ilişkilerimizi gün geçtikçe güçlendirmeye devam edeceğiz" - Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Başkanı Ayuba Wabba: "Hak-İş ile güçlü ve güzel bir ilişkimiz var. Ne zaman dayanışmaya çağırsak hemen geliyorlar. Bugüne kadar çok güzel işler yaptık onlarla ve yapmaya devam edeceğiz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ile ilişkilerinin hızlı ama aynı zamanda samimi bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Arslan, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından Nijerya'nın başkenti Abuja'da 4'üncüsü düzenlenen kongrede AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mahmut Arslan, "Hak-İş ile Nijerya İşçi Konfederasyonu arasında hızlı ama aynı zamanda samimi ilişkiler kurduk ve bu ilişkilerimizi gün geçtikçe güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

NLC ve ITUC Başkanı Ayuba Wabba ile çeşitli konularda görüştüklerini dile getiren Arslan, "Afrika sendikal hareketlerin en önemlileri arasında yer alan ITUC'un öneminin ve ağırlığının farkındayız. Wabba ITUC başkanı olarak seçildi, başkan yardımcılığına ise Hak-İş olarak ben seçildim." diye konuştu.

Hak-İş Başkanı Arslan, Nijerya'daki sendikal hareketlerin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getirerek, "Karşılıklı ziyaretler, çeşitli programlar ve projeler düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahmut Arslan, Türkiye'nin Afrika'ya ilgisinin gün geçtikçe arttığını ve bu konuda hükümeti desteklediklerini de kaydetti.

ITUC ve NLC Başkanı Wabba ise "Hak-İş ile güçlü ve güzel bir ilişkimiz var. Ne zaman dayanışmaya çağırsak hemen geliyorlar. Bugüne kadar çok güzel işler yaptık onlarla ve yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan nijerya

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