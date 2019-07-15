ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14. Olağan Genel Kurulun sonuçlarıyla ilgili, "Zorunlu organlar için oluşturduğumuz aday listelerimizi teşkilatımız sahiplendi. Hak-İş, genel kuruldan daha da güçlenerek çıktı. Yaşanan bu değişim Hak-İş'in ve sendikalarımızın başarısıdır. Adaylarımıza olan güvenin bir göstergesi." dedi.

Arslan, Hak-İş'in "Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet İçin İleri" temasıyla 10-11 Temmuz'da ATO Congresium'da yapılan 14. Olağan Genel Kurulunu, AA muhabirine değerlendirdi.

Genel kurul için aylar süren hazırlık sürecinin yaşandığını belirten Arslan, genel kurulun uluslararası bir kongre niteliğinde gerçekleşmesi için uzun, yorucu bir hazırlık süreci yaşandığını ve çok ciddi emek verildiğini söyledi.

Genel kurul öncesi Konfederasyonlarına bağlı 20 sendikanın genel başkanıyla tek tek istişarede bulunduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Sendikalarımızın genel başkanları ittifakla yeni dönemde Hak-İş Genel Başkanı olarak devam etmemizi talep ettiler ve Hak-İş'i yönetecek yönetim, denetim, disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin oluşturulması konusunda genel başkan olarak şahsıma tam yetki verdiler. Bu Hak-İş Konfederasyonu ve şahsım için büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Hak-İş Genel Başkanı olarak bugün bir kez daha bu güvenleri için bütün sendikalarımıza ve genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum."