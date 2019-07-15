HABER

"Hak-İş, genel kuruldan daha da güçlenerek çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Zorunlu organlar için oluşturduğumuz aday listelerimizi teşkilatımız sahiplendi. Hak-İş, genel kuruldan daha da güçlenerek çıktı. Yaşanan bu değişim Hak-İş'in ve sendikalarımızın başarısıdır. Adaylarımıza olan güvenin bir göstergesidir"

ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14. Olağan Genel Kurulun sonuçlarıyla ilgili, "Zorunlu organlar için oluşturduğumuz aday listelerimizi teşkilatımız sahiplendi. Hak-İş, genel kuruldan daha da güçlenerek çıktı. Yaşanan bu değişim Hak-İş'in ve sendikalarımızın başarısıdır. Adaylarımıza olan güvenin bir göstergesi." dedi.

Arslan, Hak-İş'in "Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet İçin İleri" temasıyla 10-11 Temmuz'da ATO Congresium'da yapılan 14. Olağan Genel Kurulunu, AA muhabirine değerlendirdi.

Genel kurul için aylar süren hazırlık sürecinin yaşandığını belirten Arslan, genel kurulun uluslararası bir kongre niteliğinde gerçekleşmesi için uzun, yorucu bir hazırlık süreci yaşandığını ve çok ciddi emek verildiğini söyledi.

Genel kurul öncesi Konfederasyonlarına bağlı 20 sendikanın genel başkanıyla tek tek istişarede bulunduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Sendikalarımızın genel başkanları ittifakla yeni dönemde Hak-İş Genel Başkanı olarak devam etmemizi talep ettiler ve Hak-İş'i yönetecek yönetim, denetim, disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin oluşturulması konusunda genel başkan olarak şahsıma tam yetki verdiler. Bu Hak-İş Konfederasyonu ve şahsım için büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Hak-İş Genel Başkanı olarak bugün bir kez daha bu güvenleri için bütün sendikalarımıza ve genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum."

- "53 ülkeden 120 sendika lideri katıldı"

Arslan, genel kurulun 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Hak-İş'in yürüttüğü mücadeleyi anlatan belgeselle başlatıldığını anımsatarak, salon dışında 15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin açıldığını, sendikalar ve komitelerinin de faaliyetlerine ilişkin stantlar kurulduğunu vurguladı.

Hak-İş'in 404 delegesi ve 5 binden fazla üyesi ile misafirlerin katıldığı genel kurulun şölen havasında geçtiğini ifade eden Arslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, siyasi parti genel başkanları ve çeşitli kesimlerden davetliler genel kurulumuzu onurlandırdı. Genel kurulumuza üyesi olduğumuz ITUC ve ETUC'tan üst düzey katılım gerçekleşti. ITUC Genel Başkanı da programa katılarak Hak-İş'e ne kadar değer verdiklerini ifade ettiler. Genel kurulumuza 53 ülkeden 120 sendika lideri katılım sağlayarak, destek verdi." diye konuştu.

- "Verilen büyük destek için teşekkür ediyorum"

Mahmut Arslan, kongre sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkan olarak sendikalarımızın oy birliği ile bana verdikleri yetki çerçevesinde çok geniş bir değerlendirme ve istişare sürecinden sonra oluşturduğumuz zorunlu organlar listemizi bizzat kendim söz alarak genel kurul delegelerimize takdim ettim. Zorunlu organlar için oluşturduğumuz aday listelerimizi teşkilatımız sahiplendi. Yapılan seçimler sonucunda da bütün adaylarımız birinci turda seçilerek kongremizin sonucunu da taçlandırdılar.

Hak-İş, genel kuruldan daha da güçlenerek çıktı. Yaşanan bu değişim Hak-İş'in ve sendikalarımızın başarısıdır. Adaylarımıza olan güvenin bir göstergesidir. Bu başarının mimarları olan bütün sendikalarımıza, sendikalarımızın değerli başkanlarına ve tüm delegelerimize, verdikleri büyük destek için çok teşekkür ediyorum. Bu büyük destek bizim için aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da ifade etmektedir. Bunun farkındayız."

En kısa zamanda KKTC'deki Kıbrıs Kamu-Sen'den başlamak üzere Konfederasyona bağlı sendikalara teşekkür ziyaretinde bulunacağını ifade eden Arslan, genel kurulun başarılı bir şekilde sonuçlanmasında en büyük payın sendikalara ait olduğuna vurgu yaptı.

Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulunda Mahmut Arslan tekrar Genel Başkan olurken, Genel Başkan Yardımcılıklarına Mehmet Şahin, Osman Yıldız, Yunus Değirmenci ve Hüseyin Öz, Denetleme Kuruluna Abdulbaki Gülbaba, Rafi Ay ve Vedat Böke, Disiplin Kuruluna Ömer Yılmaz, Tuncay Dolu ve Mehmet Ali Kayabaşı seçilmişti.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Haşhaş üreticisinin başı böceklerle dertteHaşhaş üreticisinin başı böceklerle dertte
Stajyer kız öğrenciler, itfaiyecilerle eğitimdeStajyer kız öğrenciler, itfaiyecilerle eğitimde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta üs bölgesi yolunda patlama!

Şırnak'ta hain tuzak! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da hortum meydana geldi

Denizde oluştu sahile ilerledi! Hortum paniği

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika... Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Karanlık geceyi anlattı: Ellerimi kaldırıp üzerlerine doğru koşmaya başladım...

En karanlık gece: Ellerimi kaldırıp üzerlerine koşmaya başladım

15 Temmuz gazisinden tüyleri diken diken eden sözler: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

O geceyi anlattı: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.