HABER

HAK-İŞ, HDP ve CHP belediyeleri tarafından işten çıkarılan işçiler için yürüyecek

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Sendikası son aylarda işten çıkarılan işçilerin sesine ses vermek, işten çıkarmaları protesto etmek üzere Bolu’dan Ankara’ya ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ düzenleyecek.

HAK-İŞ Sendikası son aylarda işten çıkarılan işçilerin sesine ses vermek, işten çıkarmaları protesto etmek üzere Bolu’dan Ankara’ya ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ düzenleyecek. Bolu’dan başlayacak olan yürüyüşün Ankara’da CHP Genel Merkezinin önüne sonlanacağı belirtildi.
HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, Mardin’in de aralarında bulunduğu binlerce işçinin işten çıkarılmalarını protesto etmek üzere HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da katılımıyla 196 kilometrelik bir protesto yürüyüşü düzenleyeceklerini duyurdu. 11 Haziran Salı günü işten çıkarmaların başladığı Bolu Belediyesi’nin önünden başlatacakları ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü, Ankara’da CHP Genel Başkanlığı binasının önünde sonlandıracaklarını söyleyen Cihan, düzenlenecek yürüyüşte CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işten çıkarmaları protesto ederek, emeğin yanında, adaleti de isteyeceklerini belirtti. Bolu’dan başlayacak olan yürüyüşe binlerce kişinin katılacağını kaydeden HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, sendikal tercihlerinden dolayı işten çıkarılan emekçilerin işten çıkarılmalarına karşı olan tepkileri düzenleyecekleri yürüyüşle sürdüreceklerini dile getirdi Cihan, "31 Mart seçimlerinden sonra el değiştiren ve aralarında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Derik Belediyesi’nin de bulunduğu Bolu, İzmir-Menderes, Samsun-Atakum, Çanakkale-Bayramiç, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Şırnak-Cizre, Diyarbakır-Lice-Yenişehir-Sur, Muş-Varto belediyelerden sendikamıza üye olup, işten çıkarılan binlerce işçi kardeşimiz var. Ne insani, ne de hukuki hiçbir dayanağı bulunmayan bu işten çıkarmalarla ilgili farklı platformlarda tepkilerimizi sık sık dile getirdik, getiriyoruz. Adil, hukuki ve demokratik olmayan bu haksız, kural tanımaz tutum karşısında sesimizi gür bir sesle bir kez daha Bolu-Ankara yürüyüşümüzle tepkimizi bir kez dile getirecek ve adı geçen belediyelere karşı demokratik, sendikal haklarımızı hatırlatmış olacağız. Emek ve adaleti ağızlarından düşürmeyen sözüm ona sözde emek savunucularına karşı 11 Haziran’da Bolu Belediyesi’nin önünde başlayarak, 196 kilometrelik yolu 11 günde tamamlamayı planlayarak 22 Haziran günü CHP Genel Başkanlığının önünde sonlandıracağız. Bu yürüyüşle; sendikal tercihlerinden dolayı emekçileri kapı önüne koyan, keyfi işten çıkarmalarla emekçileri işiyle, aşıyla ve ekmeğiyle sınayanların maskelerini bir kez daha düşürmüş olacak, ’Emek ve Adalet’ talebimizi haykırmış olacağız" dedi.

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Tunceli’de 5 terörist etkisiz hale getirildiTunceli’de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.