HAK-İŞ ile Öz Büro-İş sendikaları arasında 3’üncü dönem toplu iş sözleşmeleri imzalandı

HAK-İŞ ile Öz Büro-İş sendikası arasında 3’üncü dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi töreni, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba tarafından imzalandı. Törende, toplu sözleşmelerin önemine dikkat çeken Arslan, “Türkiye’de işçi hareketinin gücünü arttırmak istiyorum. Biz ne kadar çalışanların haklarını gözetsek de sendikalara ihtiyaç var. Bizim kurumumuzda da geçerli, kurumumuzda sandık koyarak temsilci seçtik. Konfederasyonumuz sendikal kurumlara bakışını; net ve açık bir şekilde ortaya koymak zorunda. Çünkü bizim varlık nedenimiz sendikacılık. Toplu sözleşme süreçlerinde bir anlayışı, bir bakış açısını yansıtmamız gerekiyor. Arkadaşlarımızla bu modeli oluşturmaya çalıştık. Bu sektör bir hizmet sektörü gibi algılansa da bir model yaratıp Türkiye’ye bu modelle hizmet etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ sendikasının özgün bir kuruluş olduğunu da sözlerine ekleyen Arslan, çalışanlarına sundukları imkanlardan bahsetti. Arslan, “Çalışanlarımızı mağdur etmemek amacıyla; ücretlerini yüzde 20 arttırdık. Senede 4 maaş ikramiye veriyoruz. Her dini bayramda maaşlarının yüzde 30’u kadarını kendilerine bayram harçlığı olarak veriyoruz. Kadın çalışanlarımızın çocukları varsa 7 yaşına gelene kadar yani okul öncesi kreş masraflarını karşılıyoruz. Sigarayı bırakan çalışanlarımıza 3 bin 500 tl teşvik pirimi veriyoruz” şeklinde konuştu.

Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba, toplu sözleşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gülbaba, “Biz sendika çalışanlarını, kamuda ve özel sektörde çalışanlardan ayrı tutuyoruz. Sendikalarda emek uğruna mücadele ediliyor. Ülkemizde ve dünyada gelinen noktada emeğin her geçen gün değer kaybettiğini görüyoruz. Paranın ve silahın egemen olduğu bu dünyada, insanın ve emeğin yerinin öne çıkması, yerinin belli olması gerekiyor. Bu sebeple bu tür toplu sözleşmeler çok önemlidir” dedi

HAK-İŞ ile Öz Büro-İş sendikası arasında imzalanan 3’üncü dönem toplu iş sözleşmesine; HAK-İŞ ve Öz Büro-İŞ başkanları ve yetkililerin yanı sıra kurumda çalışan işçiler de katıldı.



