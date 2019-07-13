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"HAK-İŞ ilk dakikasından itibaren milli iradeye sahip çıkmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Yüzyılın ihaneti 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" - "HAK-İŞ teşkilatı, darbe girişiminin ilk dakikasından itibaren milli iradeye, demokrasiye ve geleceğe sahip çıkmıştır"

ANKARA (AA)- HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yüzyılın ihaneti 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Başkanı Arslan, yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi bir grup hainin başlattığı işgal girişimine sahne olduğunu hatırlatarak, "Milletimiz büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek yürek olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ'in 44 yıllık onurlu tarihinde darbelere karşı onurlu bir duruş sergilediğini belirten Arslan, şunları belirtti:

"HAK-İŞ teşkilatı, darbe girişiminin ilk dakikasından itibaren milli iradeye, demokrasiye ve geleceğe sahip çıkmıştır. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuştur. Onlar bizim onurumuzdur.Yüzyılın ihanet hareketi olan 15 Temmuz, FETÖ mensubu hainler tarafından gerçekleştirilen Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine, tüm üyeleri ile ilk andan itibaren şiddetli bir şekilde tepki koyan HAK-İŞ, bu girişimi unutmayacak ve unutturmayacaktır."

Arslan, açıklamasında, HAK-İŞ'in ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiği etkinlik, sempozyum, konferans ve panellerde 15 Temmuz bilincini uyanık tuttuğunu ve bu destanı gelecek nesillere aktarma kararlılığında olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda HAK-İŞ'in 14. Olağan Genel Kurulunda 15 Temmuz temalı bir fotoğraf sergisi açtıklarını ve ‘Ankara’da Silah Sesleri 15 Temmuz’ belgeselinin gösterimini yaptıklarını hatırlatan Arslan, darbe girişimi sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi, tedavi gören gazilere ise şifalar diledi.

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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan

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