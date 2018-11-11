Hak-İş kısa film yarışmasına büyük ilgi

Hak-İş Konfederasyonunca bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası kısa film yarışmasına 202'si Türkiye'den olmak üzere 128 ülkeden toplam 4 bin 104 film için başvuruda bulunuldu.
Hak-İş'in "Kısa Film Uzun İş" sloganıyla başlattığı ve temasını "emek" olarak belirlediği "Uluslararası Kısa Film Yarışması"na başvurular 15 Ekim'de sona erdi.
Bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmaya, 202'si Türkiye'den olmak üzere 128 ülkeden toplam 4 bin 104 film için başvuru yapıldı.
Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride 11 dalda 60 bin liranın üzerinde ödülün verileceği yarışmanın ödül töreni, sanat ve siyaset dünyasından birçok davetlinin katılımıyla 29 Kasım'da gerçekleştirilecek.
\
- "Ödül alan yapımlar belirlendi"
Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaya Hindistan'dan Amerika'ya, İran'dan İtalya'ya, Brezilya'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.
Yarışmanın kültür sanat hayatında geldiği yerden ve markalaşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:
"Kültür Sanat Komitemizce yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda ödül alan yapımlar belirlendi. Ödüllerini almak üzere Bangladeş'ten Letonya'ya, Filipinler'den İran'a, Estonya'dan Gana'ya, İngiltere'den Kırgızistan ve Hindistan'a kadar sinema dünyasına emek verenler Türkiye'ye gelecek. Yarışma ile 'emek' konulu filmlerin sayısının artırılmasını ve bu alanda 'emek veren' yapımcıların bir araya gelebileceği bir platformu oluşturmayı amaçlıyoruz."
Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada
Pilotu yönlendirince özel jet aldı ama... Tatlıses'e büyük şok!
AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
300 bin kişiye tahliye emri! Bilanço gittikçe artıyor
Tek kelimeyle vahşet! Polisler kimliğini zor tespit edebildi!
Gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum