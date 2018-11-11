Hak-İş kısa film yarışmasına büyük ilgi

Hak-İş Konfederasyonunca bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası kısa film yarışmasına 202'si Türkiye'den olmak üzere 128 ülkeden toplam 4 bin 104 film için başvuruda bulunuldu.

Hak-İş'in "Kısa Film Uzun İş" sloganıyla başlattığı ve temasını "emek" olarak belirlediği "Uluslararası Kısa Film Yarışması"na başvurular 15 Ekim'de sona erdi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmaya, 202'si Türkiye'den olmak üzere 128 ülkeden toplam 4 bin 104 film için başvuru yapıldı.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride 11 dalda 60 bin liranın üzerinde ödülün verileceği yarışmanın ödül töreni, sanat ve siyaset dünyasından birçok davetlinin katılımıyla 29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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- "Ödül alan yapımlar belirlendi"

Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaya Hindistan'dan Amerika'ya, İran'dan İtalya'ya, Brezilya'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Yarışmanın kültür sanat hayatında geldiği yerden ve markalaşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti: