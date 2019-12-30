Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, Hatay'da TİS törenine katıldı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ sendikası ile Antakya Belediyesi arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Antakya Belediyesindeki törende, Arslan ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz tarafından sözleşme imzalandı. Arslan, sözleşmenin konfederasyon, sendika, Antakya Belediyesi ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Törende Hak-iş Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel, Hak-İş Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Başkanı ve eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi de hazır bulundu.

