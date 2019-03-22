Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Erzurum'da

Arslan, Hak-İş'in Türkiye'deki mazlumların, mağdurların, hakkı elinden alınanın, haksızlığa uğrayanların ve baskı görenlerin yanında olduğunu kaydetti.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu her zaman meydanlarda milletle saf tuttuklarını belirten Arslan, "Birtakım sorunlar yaşadık ama bütün bunların ötesinde biz milletle saf tutarak bugün başımız dik olarak ülkemizin her yerinde sendikacılık yapıyoruz. Darbecilerle iş tutarak değil, milletin yanında saf tutarak bu zamana geldik." ifadesini kullandı.

Arslan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü ile Hizmet-İş ve Hak-İş arasında düzenlenen "Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"nde, Hak-İş'in kuru sendikacılık yapmadığını söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bazı yabancı güçler, 'Bütün KİT'leri satacaksınız, devleti küçültüp bu hizmetlerin hepsini özel sektöre yaptıracaksınız' dayatması yapıyor. Taşeron düzenlemeleri bu dayatmalara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir meydan okumasıdır." dedi.

Taşeron düzenlemesine de işaret eden Arslan, bu düzenlemenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük reformu olduğunu söyledi.

Arslan, Türkiye'ye yönelik dayatmalara değinerek, "Bazı yabancı güçler, 'Bütün KİT'leri satacaksınız, devleti küçültüp bu hizmetlerin hepsini özel sektöre yaptıracaksınız' dayatması yapıyor. Taşeron düzenlemeleri bu dayatmalara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir meydan okumasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuda kıskançlığın olduğuna işaret eden Arslan, "İşçi arkadaşımıza kendinin işinin dışında başka işler de yaptırılıyor. İşçi itiraz edemiyor ve işi ile tehdit ediliyor. 'Kadrosu yok, canımızı sıkarsa atarız' diyorlar. Bu aslında AK Parti'ye kurulmuş bir kumpas ve seçime giderken işçilere baskı yaparak ve mobbing uygulayarak sanki AK Parti'ye karşı bir husumete dönüştürmek istiyorlar. Bu oyunu bozmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Törene, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş ve işçi de katıldı.

