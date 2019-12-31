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  4. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan yeni yıl mesajı:

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan yeni yıl mesajı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

"2020 yılının Türkiye'nin teknoloji, üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda zirve yılı olmasını diliyoruz"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020'nin Türkiye'nin teknoloji, üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda zirve yılı olmasını diledi.

Arslan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019'daki yerel seçimlerin sonuçlarının çalışma hayatında büyük bir hareketlenmeye neden olduğunu, CHP'li ve HDP'li bazı belediyelerde Hak-İş'e bağlı sendikalardan istifa ettirilen işçi sayısının 30 bini, işten çıkarılan üye sayısının ise 6 bini aştığını aktardı.

İşten atılan üyelerle eylem çadırlarında birlikte olduklarını, bu üyelerin yasal süreçlerini yakından takip ettiklerini belirten Arslan, sendika temsilcilerinin yeni yıla da ülkenin farklı yerlerinde işten atılan işçilerle gireceğini kaydetti.

Türkiye'nin 2019'da kritik sınır ötesi harekat ve operasyonlarla önemli başarılara imza attığını hatırlatan Arslan, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere önemli yatırımların da hayata geçirildiğine değindi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "2019'u Türkiye'nin yarım asrı geçen yerli otomobil özleminin gerçek olmasının mutluluğu ile kapatıyoruz. 2020 yılının Türkiye'nin teknoloji, üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda zirve yılı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Hak-İş'in üretim ve istihdama dayanan bir kalkınma modeli, adaletli bir gelir dağılımı, daha özgür, müreffeh bir Türkiye için var gücüyle çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Arslan, 2020'nin ülkeye, millete, insanlığa hayır getirmesini temenni etti.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan mesaj yeni yıl

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