Hak-İş Konfederasyonu Giresun Temsilciler Toplantısı

GİRESUN (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz Hak-İş olarak her zaman olduğu gibi, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan e-bildirisinde, 16 Nisan 2017'deki referandumda olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi milletin yanında saf tutacağız." dedi.

Arslan, Giresun'da bir restoranda düzenlenen Hak-İş Konfederasyonu Temsilciler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hak-İş'in 700 bin üyesi, 22 sendikası ve 81 il başkanlığıyla Türkiye'nin en büyük sendikalarından, önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Demokrasiye, özgürlüklere, milletin bütünlüğüne, milletin bekasına sahip çıkan, yerli ve milli bir örgüt olduklarını vurgulayan Arslan, "Onun için Hak-İş eşittir ülkemizin geleceği. Hak-İş'in gücü milletin gücüdür. Hak-İş'in büyümesi Türkiye'nin büyümesidir. Biz böyle görüyoruz. Sizin ve sizin emeğinizin sonuna kadar arkasında ve onu almak adına mücadele edeceğiz. Sizden de ricamız bu süreçte milletimizin önüne getirilen engelleri birlikte aşmaktır." diye konuştu.

Arslan, 31 Mart yerel seçimlerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: