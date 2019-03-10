Hak-İş Konfederasyonu Ordu Temsilciler Toplantısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Cumhur İttifakı'nın sadece seçimlerde oy devşirmeye yönelik geçici bir ittifak olduğunu zannedenlerin yanıldığını 31 Mart'ta bir kez daha göreceğiz." dedi.

Kıran, Ordu'da bir otelde düzenlenen Hak-İş Konfederasyonu Temsilciler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hak-İş'in bu zamana kadar yaptığı çalışmaların ülke ve dünya adına önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok badireler atlattığını ve bu badirelerin de hiç bir zaman unutulmaması gerektiğini ifade eden Kıran, "1980 darbesini unutmamamız gerekiyor, 28 Şubat darbesini unutmamamız gerekiyor, 27 Nisan e-muhtırasını unutmamamız gerekiyor. 17-25 Aralık darbe girişimini unutmamamız gerekiyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi de asla unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Bu badirelere karşı verilen mücadeleleri de asla unutmayacaklarını vurgulayan Kıran, "Biz unutmadığımız müddetçe emin olun bu ülkeye bir daha hiç kimse, hiçbir zümre ve hiçbir odak o eski dönemlerdeki gibi bedel ödetemeyecek." ifadesini kullandı.