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Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası 42 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Yarım asra yakın zamandır faaliyetlerini sürdüren Hak-İş Konfederasyonu ile Hizmet-İş Sendikası 42’inci yaşını kutluyor.320 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Hak-İş Konfederasyonu ile Hizmet-İş Sendikası 42’nci yılını kutluyor.

Yarım asra yakın zamandır faaliyetlerini sürdüren Hak-İş Konfederasyonu ile Hizmet-İş Sendikası 42’inci yaşını kutluyor.
320 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Hak-İş Konfederasyonu ile Hizmet-İş Sendikası 42’nci yılını kutluyor. Genel Başkan Mahmut Arslan önderliğinde bugün 55 şube ve 20 il başkanlığı bulunan, 607 belediye, 463 belediye şirketi ve yüzlerce kamu kurumunda örgütlü ve yetkili bulunan sendikalar çalışmalarını sürdürüyor. Hak-İş Konfederasyonu ile Hizmet-İş Sendikası tarafından 42’nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Hizmet-İş, ortaya koyduğu yeni örgütlenme model ve önerileriyle sürdürülebilir sendikacılığın öncüsüdür. 1 milyona yakın taşeron emekçisinin kadro almasında Hak-İş ve Hizmet-İş’in inisiyatifi, duruşu ve çalışmaları, hem sorunun çözümünde yol açıcı hem de çözümü tamamlayıcı olmuştur. Sendikamız, 42 yılda yüzbinlerce emekçiyi örgütleyerek hak sahibi yapmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Sendikal hareketin güç kaybına uğramaması ve daha ileri vizyon ve kazanımlar elde edebilmesi için işkolundaki örgütlenmesini yoğunlaştırarak sürdürmektedir. Örgütlenme felsefesi, toplu iş sözleşmeleri, eğitim çalışmaları, sosyal projeleri ve dış ilişkilerindeki aktif kimliğiyle sendikal harekete ve ülkemize katkı vermektedir. Hizmet-İş Sendikası, ileriye yürüyüşün köklerin gücünden geldiği bilincinde ve gücünün kaynağını geleceğe yönelik umutlarından almaktadır. Her karesi misyon yüklü bir sendikal mücadeleyi rayına oturtmuş, varlığını tarih ve medeniyet mücadelesiyle bütünleştirmiş, heyecanla ve dolu dolu yaşanmış 42 yıllık bir zaman kesitini daha büyük zaman kesitlerine bağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmektedir. Hak-İş, Türk endüstriyel ilişkiler sisteminin güçlü bir aktörü, uluslararası sendikal hareketin de önemli bir bileşenidir. Yarım asra yakın bir kurumsal tarih ve kimliğe sahip olan sendikamız, mücadelesini küresel sendikal hareketle bütünleştirerek sürdürmektedir. Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu (PSI) ile Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu’nun (EPSU) etkin ve aktif üyesidir. Sendikamızın 43 ülkeden 50 sendika ile uluslararası işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde birikim ve deneyim paylaşımıyla sendikal hareketin küresel vizyonuna da katkı vermeye devam etmektedir. Hak-İş/Hizmet-İş, 42 yıllık tarihinde işçi-işveren-sendika diyalogunu, adil bir çizgide örtüşen anlayışla sürdürmeyi ve geliştirmeyi ilke edinmiştir. Kurumsal ilkeleri ve değerleriyle sendikal hareketi yeni ve çağdaş anlayışlarla yürütmek ekseninde ‘sosyal sorumluluk’ ve ‘sosyal ortak’ bilinciyle hareket etmektedir. Sendikamız, sosyal ve toplumsal sorumlulukla hareket etmenin ancak gönül ve merhamet duygusu ile mümkün olabileceğine inanmaktadır. Hak-İş/Hizmet-İş, emek hareketini ele geçirmek değil, emek hareketini elden geçirmek üzere yola çıkmıştır.”
Hak-İş ve Hizmet-İş’in bir gönül hareketi, merhamet hareketi olduğu dile getirilen mesajda, “Dünyayı nasıl bulduğumuzdan çok nasıl daha iyi bırakabileceğimiz sorusuna cevap arayan bir emek hareketidir. Hizmet-İş, 42 yıllık onurlu mücadelesinde insan, emek, demokrasi, özgürlük ve adalet ilkelerinden taviz vermeden bilgiye dayanarak, proje üreterek, Türkiye sendikal hareketine önemli katkılar sunmuştur. Hizmet-İş, refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, daha fazla demokrasi ve sivil anayasa, siyasi ve ekonomik istikrarın sürdürülmesi, daha fazla sendikal hak, özgürlük ve örgütlülük taleplerini yinelemekte ve her türlü yenilikçi yaklaşım model ve açılımları desteklemektedir. Hizmet-İş, emek hareketinin ‘güçlü, farklı ve özgün’ sesi olmaya özen göstermektedir. Hizmet-İş, örgütünden ve üyelerinden aldığı bu güçle geleceğe güvenle bakmaktadır. 42’nci yaşımızı kutlarken emekleriyle, ödedikleri bedellerle bizlere Hizmet-İş’i bu günlere taşıyan mensuplarımızı saygıyla anıyoruz. Haklılığın ve kararlılığın mücadelesi ile dolu dolu bu onurlu tarihe yeni sayfalar ekleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bugünden yarına umudu ve mücadeleyi büyütmeye üyelerimize, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sendikal, tarihsel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Hak-İş/Hizmet-İş Sendikamızın 42’nci yılının ülkemize, çalışma hayatına, tüm emekçilere ve Hak-İş/Hizmet-İş camiasına hayırlı olmasını diliyoruz."

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