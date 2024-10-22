HAK-İŞ Konfederasyonun 49. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesaj gönderdi

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığında, Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci, Devlet Sert, Halil Çukutli, Mehmet Ali Kayabaşı ve Genel Sekreteri Eda Akbulut, Sendikaların Genel Başkanları ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu üyeleri ve daimi komite başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı, HAK-İŞ’in faaliyetlerini içeren tanıtım filminin izlenmesi ile başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "HAK-İŞ ÜLKEMİZİN KÖKLÜ VE SAYGIN SENDİKALARINDANDIR"

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 49. Kuruluş Yıldönümünü kutladığı mesajı okundu. Erdoğan, "HAK-İŞ Konfederasyonu ülkemizin köklü ve saygın sendikalarındandır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi, “Ülkemizin sendikal hareketine ve çalışma hayatına olumlu katkıları, işçilerin sorunlarına getirdiği öneri ve tekliflerle çözüm odaklı sendikacılığın temsilcisi HAK-İŞ Konfederasyonu ülkemizin köklü ve saygın sendikalarındandır.

HAK-İŞ Konfederasyonu, dayanışmacı ve uzlaşmacı sendikacılık anlayışıyla, demokrasimize ve çalışma hayatına önemli katkılarda bulunmaktadır. Emek sahiplerinin haklarını korumak için çalışmalarını ilkeli bir şekilde sürdüren HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 49. Kuruluş Yıldönümünü içtenlikle tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri, emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemize değer katan tüm üyelerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

“KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ 49. YILINI KUTLUYOR”

HAK-İŞ Başkanı Arslan, HAK-İŞ’in 49. Kuruluş Yıldönümünü kutlayarak, HAK-İŞ’in tarihi yürüyüşünün ona getirdiği tecrübe ve gururla bugünlere gelindiğini ifade etti. Arslan, “HAK-İŞ, 49. yaşına girdiğimizin bugün 81 ilimizde il başkanlıklarımızla, HAK-İŞ KKTC Yurtdışı Temsilciliğimiz, sendikalarımız, 850 bin üyesi ve 200’den fazla şubesi ile Türkiye’nin en güçlü ve en etkin konfederasyonlarının başında gelmektedir” dedi.

“EMEĞİ GEÇENLERE BORCUMUZ VAR”

Arslan, Sendikal hareketi ve HAK-İŞ Konfederasyonu’nu geleceğe taşımak için her üyemize, her yöneticimize büyük görevler düştüğünü hatırlatarak, “Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzun 49. Yılını kutlarken, sendikalarımızı geleceğe taşımak, sendikal hareketin öncü ve lideri olmak için daha çok çaba ve mücadele etmeliyiz, fedakarlık yapmalıyız. Bütün engellere rağmen bu başarıyı sürdürmeliyiz” dedi.

“KURUCULARIMIZI MİNNETLE VE RAHMETLE ANIYORUZ”

Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 49 yıllık onurlu yürüyüşünde emeği geçenlere teşekkür ederek, “49. yaşımıza girdiğimiz bugün Türk çalışma hayatı, emekçiler ve tarihi yürüyüşümüzün kahramanları için önemli bir gün. Kuruluşumuzu gerçekleştiren kurucularımızdan bugüne kadar görev yapan yöneticilerimize, üyelerimize ve temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan rahmetli olan genel başkanlarımızdan Necati Çelik başta olmak üzere, kaybettiklerimize Allahtan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

“ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARINA ÇÖZÜM OLUYORUZ”

Çalışma hayatının sorunlarına da değinen Arslan, “Çalışma hayatındaki sorunların çözümü konusunda konfederasyonumuza büyük sorumluluklar düşüyor. Bizler müzakereyi ve uzlaşmayı önemsiyoruz. Ama mücadeleyi de bırakmadan sorunlarımızı çözmek istiyoruz” diye konuştu.

“VERGİ REFORMUNA İHTİYACIMIZ VAR”

Arslan, Türkiye’nin büyük bir vergi reformuna ihtiyacı olduğunu, dolaylı vergilerin azaltılması, doğrudan vergilerin ise çok kazanandan çok, az kazanandan az şekilde tahsil edilmesi gerektiğini vurguladı. Arslan, emeklilik sistemine hakkında da HAK-İŞ’in görüşlerine değinerek, “Bu yıl emekli olacak kardeşlerimiz eğer emekliliğini önümüzdeki yıla bırakırsa emekli maaşlarında yüzde 30 a yakın bir düşüşü kabul etmiş olacak. Bu emekçiler için büyük bir kayıp ve haksızlık. Daha fazla çalışıp daha fazla prim ödüyorsun ama emekli maaşınız daha düşük olacak. Bu konuda hükümetimizle, bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde bunu paylaştık, bunun nasıl büyük bir yıkıma neden olacağını anlattık” şeklinde konuştu.

“SERMAYE GÜÇLENİYOR, EMEKÇİ YOKSULLAŞIYOR”

Son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen enflasyonist dönemde ücretlilerin gelirlerinin giderek azaldığına vurgu yapan Arslan, “Türkiye son beş yılda yüksek enflasyon ile emekçilerin yoksullaştığı, buna karşı sermayenin daha da güçlendiği bir dönemi yaşıyor. Bunu bu ülkenin kaderi olarak göremeyiz. Bu aslında ülkemizin gelirlerinin adaletsiz bir şekilde dağıtıldığının bir göstergesidir. Mili gelirimiz artıyor ama yoksulluk giderek artıyor. Gelir adaletsizliği rakamlarını herkes kabul ediyor. Biz bu sorunların kaynağına inilip, bu sorunların çözümü konusunda HAK-İŞ olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

ARSLAN, TALEPLERİNİ SIRALADI

Arslan, iş güvencesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, arabuluculuk sisteminin eksiklikleri, iş kazaları, kayıt dışılıkla mücadele, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısı, ücretlerden alınan vergi oranlarının yeniden düzenlenmesi, 696 KHK’nın eksikliklerinin giderilmesi, tayin ve becayiş hakları, 6772 sayılı kanuna göre kamuda çalışanlara verilen ilave tediye hakkının belediye çalışanlarına da verilmesi, kadro alamayan işçilerimize kadro talebi, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü başta olmak üzere taleplerini dile getirdi.

“HAK-İŞ AKADEMİ, BİLİMSEL ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Arslan, çalışma hayatının mevcut sorunlarının çözümü noktasında HAK-İŞ Konfederasyonunun raporlar hazırladığını ve bu raporların Cumhurbaşkanımıza, Maliye ve Çalışma Bakanlığı’na ve tüm sorumlularına iletildiğini ifade ederek, “Bu çalışmalarımızın sonuç vermesi için sadece itiraz etmeden, çözümlerini de beraberinde ortaya koyduk. HAK-İŞ Akademi ile bu sorunlara çözüm bulma konusunda önemli adımlar attık. Uzman hocalarımızla sorunlarımızın çözümü konusunda bilimsel çalışmalar gerçekleştirdik. İlk çalışmamız vergi ve refahın adil paylaşımı projesi oldu. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Sadece vergiyi değil, gelirin adil olarak dağıtılması, refahın adil paylaşımı konusunda bir çözüm raporumuzu hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık” dedi.

“İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

31 Mart yerel seçimlerinden sonra iktidar olan pek çok belediyede emekçilerin haksız yere işlerinden çıkartılmasının asla ve asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Arslan, “31 Mart seçimlerinden sonra yerel yönetimlerde iktidar olan pek çok belediye ve belediye başkanları ilk iş olarak konfederasyonumuzu belediyelerden tasfiye etmeye başladılar. İşten çıkarmalar, sendika değiştirmeler halen devam ediyor. HAK-İŞ, bütün bu baskılara ve tehditlere karşı mücadelesine devam ediyor” dedi.

“HAK-İŞ DARBELERDEN NASİBİNİ ALMIŞTIR”

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonumuzun kurulduğu ilk günlerden bugünlere darbelere, muhtıralara ve bütün kalkışmalara karşı demokrasiden yana tavır aldığını ifade ederek, “HAK-İŞ Konfederasyonumuz, henüz 4 yaşında iken 12 Eylül darbesinin yıkıcı etkilerini yaşamış, faaliyetleri durdurulmuş, sendikaları kapatılmış, sendikacılık yapmaları yasaklandığı zamanlarda büyük zorluklar yaşamış, hain darbelerden nasibini almıştır. O günlerde konfederasyonumuzu bütün zorlamalara rağmen ayakta tutan, daha sonra ilk genel kurulunu gerçekleştiren, HAK-İŞ’i bugünlere taşıyan genel başkanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“DARBELERE VE KALKIŞMALARA KARŞI NET BİR TAVIR ORTAYA KOYDUK”

“Her kalkışmaya HAK-İŞ Konfederasyonu olarak açık ve net bir şekilde tavır koyduk” diye konuşan Arslan, “O zamanlarda bu tavrı gerçekleştirmek, tutum takınmak, bu ülke için canını veren bir sendikal anlayışı ayakta tutmak çok kolay değil. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılı dönemlerde de var olduk ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.

“FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Arslan, ülkemizde Filistin konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması için konfederasyonumuz bünyesinde Kudüs Komitesi kurulduğuna dikkat çekti. Arslan, “Filistinli kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası başlattık. Kardeşlerimize aş olmaya, ilaç olmaya, onların sorunlarını çözmek için elimizden gelen bütün yardımları yapmaya devam edeceğiz. Buradan tüm üyelerimize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bir STK olarak, bir sendika olarak dünyaya örnek bir tutum sergiliyoruz” dedi.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının ikinci bölümünde ise Genişletilmiş Başkanlar Kurulu üyeleri görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.