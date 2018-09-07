Hak-İş, staj ve çıraklık eğitimini Avrupa ile güçlendirecek

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Hak-İş, 36 Avrupa ülkesinden 248 farklı kurum ve kuruluş ile mesleki eğitim, stajyerlik ve çıraklık odaklı ortak çalışma yapacak. Konfederasyon, "Avrupa Staj ve Çıraklık İttifakı'na (European Alliance for Apprenticeship-EAfA) katılarak staj, işbaşında ve iş yerinde öğrenme gibi iş hayatında uygulamalı öğrenme modellerini yaygınlaştırma süreçlerine aktif olarak dahil oldu. AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, öğrencilere staj konusunda model olan HAK-İŞ'in Avrupa Staj ve Çıraklık İttifakı'na katılım sağlayarak, burada edindiği bilgi ve deneyimleri, Türkiye'ye taşıyacağını, hem konfederasyon bünyesinde hem de Türkiye genelinde çıraklığın öneminin anlaşılması ve yaygınlaşmasına katkı sunacağını ifade etti. Avrupa'nın en aktif sosyal ortakları arasında yer alan konfederasyonunun, ağustos ayında Avrupa Staj ve Çıraklık İttifakı'na katıldığını belirten Arslan, Hak-İş'in staj, işbaşında öğrenme, iş yerinde öğrenme gibi iş hayatında uygulamalı öğrenme modellerini yaygınlaştırma sürecine aktif olarak dahil olduğunu dile getirdi.

Arslan, konfederasyon olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini desteklediklerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri sürdürmesini de değerli bulduklarının altını çizdi. Arslan, şöyle devam etti: "Bu süreci bir batılılaşma olarak değil modernleşme olarak değerlendiriyoruz. Hak-İş olarak bu sürece katkıda bulunmaya çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda, üyesi olduğumuz Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) bünyesindeki daimi komitelerin etkinliklerine ve Avrupa Birliği organlarının toplantılarına düzenli ve aktif şekilde katılarak görüş ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Hak-İş'in Avrupa Staj ve Çıraklık İttifakı platformuna üye olması da bu bakış açımızın bir yansımasıdır. Adı geçen platform vesileyle bu yapıyı oluşturan 36 Avrupa ülkesinden 248 farklı kurum ve kuruluş ile birlikte mesleki eğitim, stajyerlik ve çıraklık odaklı ortak çalışmalar yapacağız. Bu platform toplantılarında edindiğimiz bilgi ve deneyimleri ülkemize taşıyarak hem Hak-İş camiası bünyesinde hem de ülkemiz genelinde çıraklığın öneminin anlaşılmasına ve çıraklık uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sunacağız."

- Hak-İş'ten gençlere staj alanında örnek model Arslan, Hak-İş'in EAfA kapsamında üye sendikalar başta olmak üzere, ilgili kamu kurumlarına, işçi ve işveren kuruluşlarına, staj ve çıraklık uygulamalarının değerini, önemini ve yararlarını anlatacaklarını belirtti. İttifak ağı içinde ve diğer paydaşlarla kendi bilgi, deneyim ve etkinliklerini paylaşacaklarını kaydeden Arslan, yıllık online araştırma üzerinden bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetlere dair bilgilendirme yapmak konusunda da görev aldıklarını bildirdi. Sendikanın öteden beri, lise ve üniversite öğrencilerine staj imkanları sunma konusunda önemli bir modele öncülük ettiğini belirten Arslan, "Hak-İş'in yıllardır uyguladığı bu model, Avrupa Birliği süreçlerinde örnek model olarak ortaya konulmaktadır." dedi.

\ - Staj ve çıraklık ittifakı için Viyana'da "beceriler haftası" Arslan, ittifak kapsamında, Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğünce yönetilen "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" etkinliklerinin bu yıl, 5-9 Kasım 2018 tarihlerinde Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüten Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Viyana'da ve diğer AB kentlerinde yapılacak bir dizi faaliyet ile çıraklığın önemine dikkat çekileceğinin altını çizen Arslan şunları kaydetti: "Söz konusu Avrupa ülkelerinde, staj, işbaşında öğrenme, iş yerinde öğrenme ve çıraklık uygulamalarının sayısının artırılması, kalitesinin yükseltilmesi, kamuoyu nezdinde prestij kazandırılması ve iş gücü hareketliliğinin artırılmasını hedefleyen Avrupa Staj ve Çıraklık İttifakı, kendisine katılan ülkelere, işveren kuruluşlarına ve emek örgütlerine, Avrupa'da çıraklık uzmanlar ağından yararlanma, bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşılması, rehberlere, pratik araçlara ve kaynaklara ulaşma, bilgi, haberler, raporlar, fonlar ile çalıştaylara ve aktivitelere katılma, çıraklık alanında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin olarak paydaşların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi konularda çeşitli olanaklar sunuyor." - Avrupa staj ve çıraklık ittifakı EAfA, 2013 yılı Temmuz ayında Avrupa Sosyal Ortakları (ETUC, BusinessEurope, UEAPME ve CEEP) ile Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi arasında imzalanan ortak bir deklarasyon ile başlatıldı.