Hak-İş üyeleri "Daha Yeşil Bir Türkiye" için fidan dikecek

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununu dünyanın en önemli problemlerinden biri olarak gördüklerini aktaran Arslan, 14'üncü Olağan Genel Kurul toplantısında "Orman tahribatına son verilmesi, ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılması ile orman yangınlarına karşı güçlü tedbirler alınması" hedeflerini karara bağladıklarını vurguladı.

Çevre, su, hava ve toprak kirliliği, doğal kaynakların azalması, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunların dünyayı gitgide yaşanmaz hale getirdiğini belirten Arslan, bu sorunlarla mücadelenin parçası olmak için 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11'de yapılacak etkinliğe Hak-İş'e bağlı 21 sendika, 81 il başkanlığı ve 700 bini aşkın üyeyle katılacaklarını bildirdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 11 Kasım'da ülke genelinde "Daha Yeşil Bir Türkiye" hedefi ve "Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla fidan dikileceğini anımsattı.

Arslan, Hak-İş'in çevrenin korunmasını en büyük ve ertelenemez insani sorumlulukların arasında gördüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı bilinçlenmenin önemini her fırsatta vurguladık. Dünyada yaşanan çevresel gelişmeler, çevre, su, hava, toprak kirliliği, doğal kaynakların azalması, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunlar dünyamızı gitgide yaşanmaz hale getirmektedir. Hak-İş olarak, geleceğimiz için çölleşme, kuraklık ve arazi bozulumu ile ulusal ve küresel düzeyde mücadele etmeyi görev sayıyoruz ve bu amaçla düzenlenen her türlü faaliyete destek veriyoruz.

Çünkü ekolojik dengenin korunması amacıyla ağaçlandırma son derece önemlidir. Bunun yanı sıra orman tahribatına son verilmesi, ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılması ve orman yangınlarına karşı güçlü tedbirler alınması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda kamu, sivil toplum ve toplumun tamamının büyük bir bilinçle ve milli bir ruhla hareket etmesinin önemine inanıyoruz."

Hak-İş olarak, su başta olmak üzere doğal kaynakların sonsuz olmadığı ve dikkatli kullanılmadığı takdirde tükenebileceği konusunda bilinç geliştirilmesi gerektiğine inandıklarının altını çizen Arslan, "Hak-İş bu bilinçle, israf etmemek, en çok ve en uzun vadede maksimum fayda sağlamak için geri dönüşüm politikalarına destek veriyor, ekolojik dengenin korunması, geliştirilmesi konusunda birey, toplum, devlet ve tüm dünya olarak, iş birliğinin ve küresel çevre bilincinin oluşturulması gerektiğine inanıyor, bu bilinçle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, aldıkları karar doğrultusunda bundan sonra her üyeleri için bir fidan dikeceklerine işaret ederek, 11 Kasım'daki etkinlik çerçevesinde Ankara Bala mevkisi, Konya Yolu üzerinde yer alan Hak-İş Kadın Komitesi Özgecan Aslan Hatıra Ormanı'nda üyelerle birlikte fidan dikeceklerini kaydetti.

