HAK-İŞ üyeleri Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı

HAK-İŞ üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Sendika adına açılamada bulunan HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, "Bugün tüm Türkiye’den sesleniyoruz. Bizler haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, insanca bir hayat, adil bir dünya için alanlardayız" dedi.

HAK-İŞ üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakarak Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na geldi. Sloganlar atan, dövizler ve Türk bayrakları taşıyan sendika üyeleri anıta çelenk ve kırmızı karanfiller bıraktı. Sendika adına açılama yapan HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, "1 Mayıs’ı hep birlikte coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında emekçilerin taleplerini gür bir sesle haykırmak için buradayız. Örgütlenme sürecini başlattığımız taşeron işçilerinin kadro mücadelesi için sendikal örgütlülüğü sağlamak gerektiğini ortaya koymuş ve taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini fiilen başlatmıştık. Böylelikle 1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadro sahibi oldu. Geçici ve mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri uzatıldı. Hükümetimiz 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla birlikte devlet küçülmelidir diyenlere karşı büyük bir meydan okuması gerçekleştirmiştir. Bugün mücadelemizi hep birlikte kazandık. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Taşerondan kadroya geçen işçilerimize enflasyon farkını talep ediyor, geçici mevsim işçilerimizin 9 ay 29 çalışma haklarının uygulamasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Şişman, "2019 yılında yapılacak olan kamu toplu iş sözleşmelerinde yüksek enflasyonun dikkate alınmasını işçilerin ve işçi emeklilerinin yüksek enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz. Bugün tüm Türkiye’den sesleniyoruz. Bizler haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, insanca bir hayat, adil bir dünya için alanlardayız. Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için birlikteyiz. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hakim kılınması için alanlardayız. Bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için tüm yurtta alanlardayız" ifadelerini kullandı.

Sendika üyeleri, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

