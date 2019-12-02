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Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikasın’dan Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı’ya vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 16:38 | Son Güncelleme

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası, Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı anısına okul yaptırdı.Seyit Onbaşı’nın doğum yeri olan Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Koca Seyit Mahallesi’nde Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası tarafından 8 derslikli okul yaptırıldı.“Hak-İş-Hizmet-iş Sendikası Seyit Onbaşı İlkokulu” adıyla eğitim-öğretime sunulan okulun açılışı, Seyit Onbaşı’nın 80’inci ölüm yıldönümüne denk gelen 1 Aralık 2019 tarihinde törenle açıldı.

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası, Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı anısına okul yaptırdı.
Seyit Onbaşı’nın doğum yeri olan Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Koca Seyit Mahallesi’nde Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası tarafından 8 derslikli okul yaptırıldı.
“Hak-İş-Hizmet-iş Sendikası Seyit Onbaşı İlkokulu” adıyla eğitim-öğretime sunulan okulun açılışı, Seyit Onbaşı’nın 80’inci ölüm yıldönümüne denk gelen 1 Aralık 2019 tarihinde törenle açıldı. Törene Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde Seyit Onbaşı’nın torunları da yer aldı.
Törende konuşan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Koca Seyit’in, Çanakkale Savaşı’nın en kritik anında 275 kg’lık topu tek başına taşıması ve nihayetinde o topun ateşlenmesi sonucu İngiliz gemisinin batırılması, tarihin akışını değiştiren bir olay olmuştur. Onu anmak ve onun adına bir şeyler yapmak bizim borcumuzdur. Yaptırdığımız ‘Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Seyit Onbaşı İlkokulu’nun açılışıyla, Seyit Onbaşı’ya olan borcumuzu ödemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
“Koca Seyit onurlu bir emekçiydi”
Seyit Onbaşı’nın, gösterdiği başarıyı yüreğinde sakladığını, Mustafa Kemal Atatürk ile tanışana kadar bunu açıklamadığını belirten Arslan, Seyit Onbaşı’nın devletten maaş almayı reddederek nafakasını odun kömürü yapıp satarak kazanmayı tercih eden bir emekçi olduğunu söyledi.
“Koca Seyit’in bıraktığı emaneti geleceğe taşıyacağız”
Seyit Onbaşı’nın bıraktığı emanetin geleceğe taşınması gerektiğini kaydeden Arslan, “Onun hayatının bütün yönlerini çocuklarımızın, gençlerimizin, milletimizin tanıması gerekiyor. Yaptırdığımız okul onun mirasının ebediyen yaşaması için bir vesile olacaktır. Buradan vatanımıza, milletimize, değerlerimize sahip çıkacak yeni Seyit Onbaşı’lar yetişecektir” dedi.
Okul helalinden kazanılan ücretlerle inşa edildi
Okulun maliyetinin üyelerden alınan ücretlerle karşılandığını belirten Arslan, “Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Seyit Onbaşı İlkokulu”nu helalinden aldığımız ücretlerle inşa ettik. Emeklerini, alın terlerini hayatlarını kazanmak için harcayan üyelerimiz, bu okulun yapımına katkı verdiler. Onların ödedikleri aidat ile bu okulu yaptık. Hayırlı bir iş yaptık. Bu yüzden gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.
Seyit Onbaşı’nın torunlarından teşekkür
Seyit Onbaşı’nın üçüncü ve dördüncü kuşak torunları okulun yapımından dolayı Mahmut Arslan’a teşekkür ettiler.

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