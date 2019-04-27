Hak-İş ve Memur-Sen 1 Mayıs'ta Şanlıurfa'da

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "1 Mayıs'taki amacımız birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu güçlendirmek, taleplerimizi yüksek sesle ifade etmek, eleştirilerimizi, tekliflerimizi yapmak, bunu yaparken de hem kutladığımız şehre zarar vermemek, çalışanlarla bir gerginlik yaşanmadan bunu bir şölen havasında gerçekleştirmektir." dedi.
Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Şanlıurfa'da vatandaşlara karanfil dağıtıp etkinliğe davet etti.
Şanlıurfa'daki 11 Nisan Meydanı'nda Yalçın ile basın açıklaması yapan Arslan, 1 Mayıs'ı adına yakışır bir şekilde kutlamak için her yıl farklı bir ilde kutlama programı düzenlediklerini söyledi.
Kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, şöyle konuştu:
"Uzun yıllar Türkiye'de 1 Mayıs gerginlik, çatışma, TOMA'lar, coplar, gazlarla anıldı. 'Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlayacağız' tartışmaları, ne yazık ki uzun süre 1 Mayıs'ı anlamından manasından uzaklaştırdı. 1 Mayıs'taki amacımız birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu güçlendirmek, taleplerimizi yüksek sesle ifade etmek, eleştirilerimizi, tekliflerimizi yapmak, bunu yaparken de hem kutladığımız şehre zarar vermemek, çalışanlarla bir gerginlik yaşanmadan bunu bir şölen havasında gerçekleştirmektir. Kur'an-ı Kerim'le, mehterle, halaylarımızla, türkülerimizle, hasılı 1 Mayıs'ı hem taleplerimizi ortaya koyduğumuz, hem varsa eksiklikleri ortaya koyduğumuz ama aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik içerisinde, şehrimize zarar vermeden farklı 1 Mayıs'ı uzun süredir inşa ettik. Biz 1 Mayıs'ı ruhuna uygun bir şekilde birlikte kutlayacağız."
- "Bütün meydanları 1 Mayıs Meydanı olarak görüyoruz"
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 1 Mayıs'ı vandalizmle, şiddetle, anarşiyle ve terörle yan yana gelmesinden rahatsız olan örgütler olarak barış içinde, farklı şehirlerde kutladıklarını anlattı.
Son yıllarda yaptıkları kutlamalarla 1 Mayıs'la ilgili olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:
"1 Mayıs'ın emek, teklif ve talep boyutunun ön plana çıkması kamuoyuyla buluşturulması ve 1 Mayıs'ın sevimli yanıyla insanlar nezdinde adlandırılması açısından Anadolu'nun çeşitli illerinde günü kutluyoruz. Bütün meydanları 1 Mayıs Meydanı olarak görüyoruz. İstiyoruz ki Anadolu'nun her tarafında 1 Mayıs'ın heyecanı hissedilsin, emekçiler bir araya gelsin, talepler teklifler kamuoyuyla buluşsun, 1 Mayıs taleplerin dillendirildiği bir gün olsun. 1 Mayıs ülkemizde yıllarca, alan dayatmasıyla, kaprislerle, streslerle, milletin nezdinde 'gerginlik günü' olarak biliniyor. Halbuki bu bayramdır, bir şölendir."
Arslan ve Yalçın, daha sonra Atatürk Bulvarı'nda esnafı ziyaret etti. Karanfil ve broşür dağıtan heyet, halkı 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.
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