Hak-İş ve Memur-Sen 1 Mayıs'ta Şanlıurfa'da

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "1 Mayıs'taki amacımız birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu güçlendirmek, taleplerimizi yüksek sesle ifade etmek, eleştirilerimizi, tekliflerimizi yapmak, bunu yaparken de hem kutladığımız şehre zarar vermemek, çalışanlarla bir gerginlik yaşanmadan bunu bir şölen havasında gerçekleştirmektir." dedi.

Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Şanlıurfa'da vatandaşlara karanfil dağıtıp etkinliğe davet etti.

Şanlıurfa'daki 11 Nisan Meydanı'nda Yalçın ile basın açıklaması yapan Arslan, 1 Mayıs'ı adına yakışır bir şekilde kutlamak için her yıl farklı bir ilde kutlama programı düzenlediklerini söyledi.

Kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar Türkiye'de 1 Mayıs gerginlik, çatışma, TOMA'lar, coplar, gazlarla anıldı. 'Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlayacağız' tartışmaları, ne yazık ki uzun süre 1 Mayıs'ı anlamından manasından uzaklaştırdı. 1 Mayıs'taki amacımız birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu güçlendirmek, taleplerimizi yüksek sesle ifade etmek, eleştirilerimizi, tekliflerimizi yapmak, bunu yaparken de hem kutladığımız şehre zarar vermemek, çalışanlarla bir gerginlik yaşanmadan bunu bir şölen havasında gerçekleştirmektir. Kur'an-ı Kerim'le, mehterle, halaylarımızla, türkülerimizle, hasılı 1 Mayıs'ı hem taleplerimizi ortaya koyduğumuz, hem varsa eksiklikleri ortaya koyduğumuz ama aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik içerisinde, şehrimize zarar vermeden farklı 1 Mayıs'ı uzun süredir inşa ettik. Biz 1 Mayıs'ı ruhuna uygun bir şekilde birlikte kutlayacağız."