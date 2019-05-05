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Hak-İş ve Memur-Sen'den "sendikal baskılara" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

İki konfederasyon, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yeni seçilen bazı belediye yönetimlerinin çalışanlara "sendikal baskı" uygulamasına tepki gösterdi - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Konfederasyonumuza bağlı sendikalardan istifa ettirilen işçi sayısı 8 bin 700'ü buldu. Bütün uyarılara rağmen bazı belediyelerde baskılar devam ediyor" - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Bazıları ilk fırsatta gerçek yüzlerini gösterdi. Yıllarca gizlendikleri mevziden çıkarak, hak hukuk tanımadan, aziz bildiğimiz ekmeği ve emeği tehdit aracına dönüştürerek üyelerimize karşı baskı uyguluyor"

ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yeni seçilen bazı belediye yönetimlerinin çalışanlara "sendikal baskı" uygulamasına tepki gösterdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük emek ve uğraşlarla üye yaptıkları işçilere yönelik son dönemde ciddi baskılar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında Hak-İş'e bağlı sendikalara üye olan çalışanların bazı belediye yönetimlerince sendika değiştirmeye zorlandığını belirten Arslan, bu durumun sendikal örgütlenmeye müdahale olduğunu vurguladı.

Arslan, "Seçimin ardından konfederasyonumuza bağlı sendikalardan istifa ettirilen işçi sayısı 8 bin 700'ü buldu. Bütün uyarılara rağmen bazı belediyelerde baskılar devam ediyor. Bunlar Bolu başta olmak üzere İstanbul'un Esenyurt ve Küçükçekmece, Manisa'nın Akhisar, İzmir'in Menderes ve Ödemiş, Bilecik'in Bozüyük, Zonguldak'ın Ereğli ve kısmen Artvin belediyeleri." diye konuştu.

Hak-İş heyeti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiklerini anlatan Arslan, ziyaretlerde hassasiyetlerini dile getirdiklerini ve sendikal örgütlenme konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Her iki başkanın da işçilerin tercih ettiği sendikaya karışmayacakları beyanında bulunduğunu bildiren Arslan, "İstanbul ve Ankara'da organize baskı söz konusu değil ama bunun yarın olmayacağına da emin değiliz. Bunun için uyarılarımızı yaptık." dedi.

- "Memur-Sen'e ve temsil ettiği değerlere karşı sistematik operasyon"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yeni seçilen bazı belediye yönetimlerinin, ellerindeki gücü kullanarak çalışanları sendikalarından istifaya zorladığını söyledi.

Yaşanan baskılar nedeniyle bir ayda Memur-Sen'e bağlı sendikalardan 5 bin 500 çalışanın istifa ettiğini belirten Yalçın, tüm uyarılara rağmen üyelerine karşı baskı ve tehdidin sürdüğünü vurguladı.

"31 Mart yerel seçimlerinden sonra oluşan denklemde, üyelerimizin üzerine çullanan sağımızdaki ve solumuzdaki ideolojik yapılar ancak mevzi başarı elde edebilirler." diyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bazıları ilk fırsatta gerçek yüzlerini gösterdi. Yıllarca gizlendikleri mevziden çıkarak, hak hukuk tanımadan, aziz bildiğimiz ekmeği ve emeği tehdit aracına dönüştürerek üyelerimize karşı baskı uyguluyor. Baskıların yaşandığı Akhisar, Ankara, Antalya, Akçakoca, Amasya, Bolu, Bilecik, Bayburt, Bozüyük, Çankırı, Gölbaşı, Elmadağ, Esenyurt, Osmancık, Sorgun, Kastamonu, Küçükçekmece, Kütahya, Taşköprü, Tosya, Torbalı ve Ödemiş belediye yönetimlerini bir kez daha uyarıyoruz. Bu yaşananlar Memur-Sen'e ve temsil ettiği değerlere karşı sistematik bir operasyondur."

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri Hak Iş Memur Sen sendikal baskı

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