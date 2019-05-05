ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yeni seçilen bazı belediye yönetimlerinin çalışanlara "sendikal baskı" uygulamasına tepki gösterdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük emek ve uğraşlarla üye yaptıkları işçilere yönelik son dönemde ciddi baskılar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında Hak-İş'e bağlı sendikalara üye olan çalışanların bazı belediye yönetimlerince sendika değiştirmeye zorlandığını belirten Arslan, bu durumun sendikal örgütlenmeye müdahale olduğunu vurguladı.

Arslan, "Seçimin ardından konfederasyonumuza bağlı sendikalardan istifa ettirilen işçi sayısı 8 bin 700'ü buldu. Bütün uyarılara rağmen bazı belediyelerde baskılar devam ediyor. Bunlar Bolu başta olmak üzere İstanbul'un Esenyurt ve Küçükçekmece, Manisa'nın Akhisar, İzmir'in Menderes ve Ödemiş, Bilecik'in Bozüyük, Zonguldak'ın Ereğli ve kısmen Artvin belediyeleri." diye konuştu.

Hak-İş heyeti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiklerini anlatan Arslan, ziyaretlerde hassasiyetlerini dile getirdiklerini ve sendikal örgütlenme konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade etti.