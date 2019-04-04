HAK-İŞ ve Moritanyalı sendikacılar eğitim seminerinde buluşuyor

HAK-İŞ ile Moritanya Çalışanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM) üyeleri eğitim seminerinde bir araya gelecek.

"Eğitim Yoluyla Moritanya Sendikalarıyla HAK-İŞ Konfederasyonu Arasında İşbirliğini Geliştirme Projesi" kapsamında eğitim semineri düzenlenecek. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Moritanya CNTM Uluslararası İlişkiler yöneticisi Abdellahi Camara’nın açılış konuşmaları ile başlayacak seminerde "Yeni ve Etkin Sendikacılığı İnşa Etmek", "Sendikal Hareket, Hedefler ve Stratejiler", "Türkiye’de İş Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi Düzeni", "HAK-İŞ, Sosyal Diyalog, Mesleki Eğitim ve Projeler", "Sendikal Harekette Kadın", "Türkiye’de Endüstriyel İlişkiler Sistemi ve Sendikal İletişim" konularında sunumlar gerçekleştirilecek.

